NASA определилось со сроками пилотируемой миссии к Луне. Они ожидаемо «сдвинулись вправо»

Едва ли не самая масштабная государственная космическая программа современности обретает более реалистичные очертания. И они, как уже давно понятно, несколько отличаются от оптимистичных первоначальных планов. Первая пилотируемая миссия к Луне более чем за полвека — Artemis-2 — состоится не ранее сентября 2023 года. Она пройдет без высадки на поверхность, а сроки отправки «первой женщины и следующих мужчин» на Луну пока вовсе неясны.

Как пишет портал NASASpaceFlight, бюджетный запрос Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на 2022 фискальный год содержит вполне конкретные пусковые окна первых двух миссий программы «Артемида». Первый тестовый полет космического корабля «Орион» пройдет в беспилотном режиме между ноябрем этого года и мартом 2022-го. А пилотируемый облет Луны с астронавтами на борту состоится не менее чем через 20 месяцев после его завершения. То есть не ранее сентября 2023 года.

Более точные сроки, возможно, появятся в конце июня, когда специалисты NASA завершат очередную ревизию готовности оборудования для миссий Artemis-1 и Artemis-2. Сотрудники агентства и его партнеры активно работают над компонентами, необходимыми для обоих полетов. Так, центральный блок ракеты Space Launch System (SLS) для первого из них прибыл в Космический центр имени Кеннеди в мае. Там уже находится большая часть остального оборудования: капсула «Орион», адаптер для ее стыковки к сервисному модулю, твердотопливные ускорители SLS и прочие элементы как носителя, так и космического корабля.

Не добрались до главной американской пусковой площадки пока только сервисный модуль «Ориона» (ESM) и несколько попутных кубсатов, которые отделятся от второй ступени SLS после отстыковки корабля. Изготовлением ESM занимаются подрядчики Европейского космического агентства, и сейчас завершается его тестирование в городе Бремен, Германия. А микроспутники предоставят различные научно-исследовательские и образовательные учреждения. Их доставка задерживается из-за производственных проволочек и коронавирусных ограничений. В NASA надеются получить кубсаты не позднее июля, иначе очередные задержки программы «Артемида» приключатся из-за совсем смешной мелочи.

Оба твердотопливных ускорителя SLS уже установлены в здании вертикальной сборки Космического центра Кеннеди Источник изображения: NASASpaceflight, Stephen Marr

Интересны причины упомянутого выше перерыва в 20 месяцев между первым и вторым полетами «Ориона» к Луне. Несмотря на все претензии к NASA и ее подрядчикам, связанные с чрезмерной дороговизной как SLS, так и всей программы «Артемида», агентство старается экономить средства, где это возможно. Поэтому часть авионики с корабля, который полетит в Artemis-1, планируют повторно использовать в Artemis-2. Поскольку эта миссия будет уже пилотируемой, оборудование должно пройти обслуживание и все возможные проверки надежности.

Помимо некоторого удешевления полетов, многократное использование авионики поможет инженерам NASA изучить на собственной практике все стороны подхода «частников» вроде SpaceX. Эта компания, напомним, свои корабли Dragon повторно запускает с бортовым оборудованием, большая часть которого уже летала. Но безопасность превыше всего, поэтому многоразовыми будут только второстепенные электронные системы «Ориона». Вроде высокоскоростного радиопередатчика с фазированной антенной решеткой и дополнительных блоков отслеживания параметров капсулы. Все критически важные бортовые компьютеры и прочая авионика для Artemis-2 будут новыми и либо уже произведены, либо скоро будут готовы.

Сроки в космонавтике — понятие зыбкое. Даже планы запустить SLS с беспилотным «Орионом» в облет Луны в конце этого года выглядят оптимистично. Полная сборка ракеты и корабля, а также его интеграция с носителем, по нормативам NASA, должны занимать около десяти месяцев. Безопасностью никто жертвовать не станет, так что март 2022-го — более реалистичный месяц для старта Artemis-1. В пробном беспилотном полете корабль проведет на орбите вокруг Луны несколько недель. По ходу миссии хотят проверить большую часть систем, а также отработать все участки полета.