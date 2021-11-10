Daily Express (Великобритания): Путин посылает Байдену предупреждение, демонстрируя сокрушительную военную мощь в Черном море

На данный момент в Черном море находятся два корабля ВМС США — командный корабль «Маунт Уитни» и эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер», за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота. Британцы советуют автору статьи поискать в Интернете «Черное море» и найти, где оно находится, прежде чем «выставлять себя дураком».

Владимир Путин демонстрирует военную мощь, проводя серию военных учений в Черном море в качестве четкого сигнала Западу, всего через несколько дней после визита президента США Джо Байдена в Глазго на конференцию по климату COP26

В непосредственной близости также проходили учения с участием двух военных кораблей США - флагманского корабля "Маунт Уитни" (USS Mount Whitney) и эсминца "Портер" (USS Porter) с управляемыми ракетами на борту. Как сообщило в понедельник российское государственное информационное агентство ТАСС, оба судна находятся под пристальным наблюдением сил и средств Черноморского флота России.

В командовании 6-го флота США ранее подтвердили, что два его корабля были направлены в Черном море для проведения совместных операций с союзниками по НАТО и региональными партнерами.

В заявлении пресс-службы Черноморского флота Российской Федерации говорится: "Экипажи малых противолодочных кораблей Черноморского флота "Ейск" и "Касимов" в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М.

В ходе учения экипажи кораблей, используя собственные данные и данные о подводной лодке от противолодочного вертолета, осуществили поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаковали подводную цель, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение".

В ходе учения экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели.

Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

В пресс-службе добавили, что роль субмарины условного противника выполняла одна из подводных лодок ЧФ.

БМПТ "Терминатор" представляет собой многоцелевую и высоко защищенную гусеничную боевую машину огневой поддержки, которая характеризуется мощным вооружением, современными приборами управления огнем и высокой маневренностью.

Он способен поражать легкобронированные цели, танки и боевые машины пехоты, а также совместно с войсковой системой ПВО может вести борьбу с вертолетами и низколетящими низкоскоростными самолетами противника.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил: "В этом году на базе 90-й танковой дивизии мы успешно апробировали новые способы применения боевых машин поддержки танков, это было долгожданное для нас событие".

"Роту БМПТ из девяти боевых машин мы сейчас вводим в штат до конца этого года, до 1 декабря, решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в один из танковых полков 90-й танковой дивизии. А в июне следующего года мы проведем более масштабные исследовательские учения, […] будем исследовать возможности применения батальона БМПТ", - добавил он.

Генерал-полковник отметил, что также будут исследованы возможности роты БМПТ для мотострелкового полка.

"Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", - заявил Лапин.

Черное море является ключевым стратегическим водным путем, особенно с тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, что позволило ей разместить суда в Одесском (так в тексте - прим. пер.) порту.

В начале этого года возникла угроза обострения напряженности в отношениях с Украиной после значительного сосредоточения войск вдоль российско-украинской границы, что вызвало опасения вторжения, и есть некоторые признаки того, что, возможно, то же самое происходит вновь.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби (John Kirby) в соответствии с этим заявил журналистам, что Вашингтон следит за ситуацией.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник опроверг эти сообщения, заявив, что "не нужно тратить время" на "знакомство с такими некачественными вбросами".

Он добавил: "Передвижение каких-то наших военной техники и армейских подразделений… это исключительно наше дело…. Россия никогда никому не угрожала", - добавил он.

Комментарии читателей:

wych1

Очередное павлинье хвастовство России. США объявили о разработке нового лазерного оружия. Еще немного павлиньего хвастовства от США на благо России и Китая.

Мы должны понимать, что большинство из этих действий предназначены для того, чтобы подать сигнал заинтересованным сторонам.

Я не верю, что новое оружие США уже полностью разработано, и я верю, что и Китай, и Россия не обладают теми возможностями, о которых они заявляют.

RufflesTheGuineaPig

Воспользуйся своим любимым поисковиком, чтобы найти, где находится Черное море, а потом заткнись.

Это все равно, что Россия отправила бы два корабля в Мексиканский залив, а потом начала бы жаловаться на то, что американские корабли проводят учения.

wych1

Вы совсем не понимаете, в чем дело. Эти действия в интересах других. К учениям это практически не имеет никакого отношения.

Oyea

Я не знаю, кто из них самый напыщенный павлин - США, Россия, Китай или "Дейли Экспресс"?

Marni

Злодеи должны быть даже в Одессе, она не принадлежит вороватым пиявкам.

tully monster

В создании той России, которую мы видим сегодня, в основном виноват Запад. Мы повторили ту же ошибку, которую совершили в конце Первой мировой войны, то есть мы унизили и обанкротили Германию, а бедность, обида и возмущение породили Гитлера. Именно это Запад сделал и с Россией в конце холодной войны, а возникшие в результате бедность, обида и возмущение породили Путина. Ирония в том, что мы постоянно продолжаем быть великодушными в победе, но когда мы побеждаем, мы всегда любим тыкать проигравших в это носом, а наши лидеры гордо греются в лучах своей славы.

RufflesTheGuineaPig

Одесса, как и большая часть Украины, до 1950-х годов была частью России, поэтому в ней проживает много "этнических русских", которые говорят по-русски и в культурном отношении являются русскими, но являются гражданами Украины.

Ghost48

Что происходит с этими двумя идиотами Россия/Китай, никому не нужны неприятности, а они все равно пытаются их создать.

RufflesTheGuineaPig

Может, поискать в Интернете "Черное море" и найти, где оно находится, прежде чем выставлять себя дураком.

Emma Royds

Будем надеяться, что корабли Путина успеют благополучно вернуться в порт приписки, и не затонут.

Brock. The. Elder

Скукотища. Время осенних учений, мы в Британской рейнской армии занимались тем же самым. И вообще, кого это волнует

Randomguy

После Афганистана Путин ни о чем не беспокоится, а страны НАТО обанкротились.

Tony Margiocchi

Им нужно встретиться, у Байдена есть секретное оружие, усадите их вместе за ужином, и Байден сразит его наповал!

Кьяран МакГрат (Ciaran McGrath)