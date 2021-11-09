Компания Promobot и «Фонд содействия инновациям» профинансируют разработку робототехнической платформы в размере 40 млн рублей.

Финансирование рассчитано на 2 года, его планируется осуществить в рамках конкурса «Коммерциализация 2021».

Фонд предоставит компании 20 млн рублей при условии равного софинансирования со стороны компании. Таким образом, общее финансирование проекта составит 40 млн рублей.

Уже сегодня технологии от Promobot значительно снижают нагрузку на основной персонал, делая процесс обслуживания посетителей быстрее и стабильнее. Например, робот в МФЦ „Мои документы“ экономит сотрудникам организации примерно 40 минут в день, и эта цифра растет. Робот — идеальный сотрудник: у него всегда отличное настроение, он никогда не опаздывает и не ошибается и в эпоху пандемии, такие решения очень своевременны, — директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Финансирование будет направлено на разработку универсальной роботизированной платформы, которая имеет функции распознавания речи с качеством распознавания русской речи не менее 96%, синтеза речи, автоматического безаварийного передвижения, навигации, возможности исполнения скриптов движения, детектирования и нахождения людей с точностью не менее 85%, печати документов, приема платежей, выдачи карт доступа, а также иметь API и SDK, содержащих комплект разработки ПО и Программный интерфейс приложений (API) для разработки программных приложений.

Универсальная платформа может быть востребована у разработчиков робототехнических решений. Благодаря использованию данного решения на рынок могут поступить новые поколения сервисных роботов: для индустрии ритейла, гостиниц, транспорта, развлечений и многих других.

По данным от Национальной ассоциации участников рынка робототехники, в 2018 году объем мирового рынка профессиональной сервисной техники составил $9,2 млрд — на 32% больше, чем в 2017-м. В 2019–2022 годах прогнозируемый рост рынка профессиональных сервисных роботов составит 45%.

СПРАВКА

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково.

Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, центрах госуслуг «Мои Документы», аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России. Дальневосточный фонд высоких технологий, созданный РОСНАНО, «Фондом развития Дальнего Востока и Арктики» и РВК, инвестировал в Promobot 200 млн рублей.