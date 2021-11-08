Американский «летающий авианосец» впервые поймал БПЛА в воздухе

Соединенные Штаты успешно испытали беспилотный аппарат Х-61 Gremlins. Он был «захвачен» в полете носителем, созданным на основе Lockheed Martin C-130.

«Летающий авианосец» — одна из самых необычных военных разработок США. Его испытания нередко сталкиваются с трудностями, однако в этот раз американцам сопутствовал успех. Выпущенная с самолета механическая рука поймала беспилотник Х-61A от компании Dynetics. Это стало важной частью испытаний комплекса.

О тестах сообщили в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Испытания провели в прошлом месяце. После «поимки» БПЛА подняли на борт самолета.

Испытания Х-61 / ©thedrive

X-61 — относительно небольшой дозвуковой аппарат, способный развивать скорость М=0,6 и имеющий дальность порядка 560 километров. Он получил один двигатель Williams F107. Предполагается, что X-61 сможет нести самую разную нагрузку, включая датчики, системы радиоэлектронной борьбы и вооружение.

Первый полет X-61 выполнил в ноябре 2019 года. Не так давно Dynetics провела успешные тесты перспективной воздушной системы, во время которых БПЛА находился в непосредственной близости от самолета-носителя.

Прошлогодние испытания, предполагающие отлов в воздухе X-61, завершились неудачей. В итоге все аппараты вернулись домой при помощи своих парашютов.

X-61. Источник: wikipedia

Lockheed C-130 Hercules впервые поднялся в небо 23 августа 1954 года. Это основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и некоторых других государств. Ранее сообщалось, что в качестве возможных носителей БПЛА X-61, помимо C-130, рассматривают стратегические бомбардировщики.

Концепция «воздушного авианосца» зародилась давно, однако массового распространения не получила. Новый импульс дало стремительное развитие БПЛА.

Напомним, в апреле стало известно, что Россия хочет превратить в «воздушный авианосец» истребитель Су-57. По информации источника, самолет сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках больше десятка разных беспилотных летательных аппаратов, включая ударные БПЛА.

Для этого истребитель пройдет соответствующую модернизацию. Российские инженеры уже приступили к разработке бортового оборудования и специального программного обеспечения, которые позволят реализовать задумку.

Помимо этого, Россия создаст БПЛА «Гром», способный управлять ударными беспилотниками «Молния». Их будет запускать другой авиационный носитель. Сам по себе «Гром» тоже можно будет задействовать для решения ударных задач.