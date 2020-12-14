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Naked Science

США неудачно испытали «воздушный авианосец»

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C-130 и X-61A
C-130 и X-61A.
Источник изображения: defensenews

Испытания, предполагающие отлов в воздухе беспилотных космических аппаратов X-61A, завершились неудачей. В итоге все они сели, используя парашюты.

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) активно прорабатывает концепцию «воздушного авианосца», в рамках которой пилотируемый самолет должен выступать в качестве носителя дронов. Недавно состоялись тесты с участием транспортника C-130, которые показали трудности в реализации задуманного.

Во время тестов, проведенных в конце октября, испытывали разные аспекты программы: в частности, способность БПЛА X-61A действовать в группах. Также предприняли девять попыток поймать аппараты манипулятором C-130, которые успехом не увенчались. В итоге все X-61A приземлились, используя парашюты.

Беспилотник X-61A представляет собой относительно небольшой дозвуковой аппарат, имеющий дальность действия более 900 километров. Ранее стало известно, что в качестве возможных носителей БПЛА, помимо военно-транспортных C-130, рассматривают и стратегические бомбардировщики.

Испытания X-61A

Источник изображения: DARPA

Ознакомиться с настоящим, прошлым и возможным будущим воздушных авианосцев вы можете в нашем материале.

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Страны
США
Продукция
C-130
Х-61 Яхонт
Компании
DARPA
Проекты
Авианосец
БПЛА
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