США успешно испытали «воздушный авианосец»

Компания Dynetics провела успешные тесты перспективной воздушной системы X-61A Gremlins, предполагающей запуск БПЛА с борта самолета-носителя. Во время испытания беспилотник находился в непосредственной близости от C-130.

Соединенные Штаты нацелились на реализацию концепции «летающего авианосца». Как стало известно, недавно компания Dynetics успешно протестировала аппарат X-61A, который можно запускать с борта носителя — военно-транспортного самолета C-130.

Испытания прошли на полигоне Дагвей в штате Юта. Во время тестов разработчики уделили внимание безопасности эксплуатации БПЛА. Аппарат доказал способность действовать в тесном контакте с пилотируемым самолетом-носителем, что можно считать прогрессом на пути к безопасной стыковке. «Наша цель — максимально продвинуться вперед в достижении целей тестирования, собрать данные и тем самым максимально усовершенствовать систему», — заявил представитель Dynetics Тим Китер.

X-61 Источник изображения: Dynetics

Как и во время более ранних тестов, задействованные в испытаниях БПЛА успешно вернулись на землю с помощью парашютной системы. Сейчас беспилотные аппараты готовят к новой серии тестов, которая, как ожидается, состоится в этом году.

Испытания системы далеко не всегда были успешными в полной мере. В октябре американцы предприняли попытки поймать БПЛА манипулятором C-130, но ничего не вышло.

X-61 Источник изображения: Dynetics

Компания Dynetics разрабатывает БПЛА совместно с Агентством перспективных исследований Министерства обороны США Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Первый полет X-61A выполнил в ноябре 2019 года. Беспилотник представляет собой относительно небольшой дозвуковой аппарат, который имеет практическую дальность около 550 километров. Максимальная полезная нагрузка составляет 150 фунтов (около 68 килограммов).

Gremlins / ©twitter

X-61A — не единственный американский проект, предполагающий запуск БПЛА в небе. В прошлом году General Atomics провела тесты Sparrowhawk — небольшого беспилотного летательного аппарата, который можно запускать и ловить в полете. В качестве носителя выступил дрон MQ-9. Сам Sparrowhawk во время испытаний не запускали, однако они позволили установить ряд важных параметров, в частности реакцию на нагрузки во время полета.

В 2020-м США провели еще один важный эксперимент в области повышения возможностей беспилотных аппаратов. На упомянутый выше MQ-9 подвесили сразу восемь ракет класса «воздух — поверхность» типа AGM-114 Hellfire (обычно этот БПЛА несет не более четырех таких ракет). Испытания признали успешными.