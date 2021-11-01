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Интерфакс-АВН

Байден и Макрон увидели ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, готовы работать вместе по решению проблемы

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Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo, Brendan Smialowski, Pool via AP

Париж/Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Риме заявили о готовности работать вместе над решением проблем с безопасностью в Европе, говорится в совместном заявлении двух лидеров, распространенным Белым домом по итогам встречи.

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО", - отмечается в нем.

В нем также говорится, что стороны выражают поддержку "укреплению стратегического партнерства НАТО и ЕС". Они считают, что оно "уникально и необходимо для безопасности" евроатлантического региона и обоих стран.

Также президенты США и Франции намерены начать стратегический диалог США и Франции в области оборонной торговли.

Согласно заявлению, лидеры Франции и США намерены усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и, в частности, совместно с международной коалицией по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будут продолжать оказывать давление на эту террористическую сеть по всему миру, в том числе в Ираке и Сирии.

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