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РИА Новости

Корвет ТОФ в заливе Петра Великого уничтожил воздушные и наводные цели из артустановок

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Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".
Источник изображения: © Фото : ПАО "Амурский судостроительный завод"

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в ходе учений в заливе Петра Великого (Японское море) уничтожил воздушные и надводные цели огнем из артиллерийских установок.

"В рамках учений боевые расчеты корабля обнаружили надводный корабль условного противника, роль которого выполнял морской щит-мишень, и уничтожили его с применением артиллерийской установкой А-190", - сказал журналистам командир корвета "Герой РФ Алдар Циденжапов" капитан 3-го ранга Андраник Шишмонян.

Кроме того, при форсировании района с минной опасностью артиллерийские расчеты корвета уничтожили макеты плавающих мин огнем артиллерийского комплекса АК-630, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с постановкой радиоэлектронных помех.

Также экипаж корвета отработал алгоритм действий по применению противокорабельного комплекса "Уран" по морской цели с выполнением электронных пусков без фактического запуска ракет.

В рамках учений экипаж вертолета Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработал выполнение взлетов и посадок на палубу боевого корабля на ходу.

Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

На вооружении корвета стоят противокорабельные ракеты "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут", артиллерийский комплекс А-190, комплекс по борьбе с подводными лодками "Пакет-НК". Корабль способен принимать на борт вертолет Ка-27 любой модификации.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Ка-27
Пётр Великий
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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