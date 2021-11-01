Корвет "Алдар Цыденжапов" поразил надводные цели на учениях в заливе Петра Великого

Экипаж вертолета Ка-27 морской авиации также во время учений отработал выполнение взлетов и посадок на палубу корабля на ходу

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в ходе учений в заливе Петра Великого (Японское море) уничтожил воздушные и надводные цели огнем из артиллерийских установок.

"В рамках учений боевые расчеты корабля обнаружили надводный корабль условного противника, роль которого выполнял морской щит-мишень, и уничтожили его с применением артиллерийской установкой А-190", - сказал журналистам командир корвета "Герой РФ Алдар Циденжапов" капитан 3-го ранга Андраник Шишмонян.

Кроме того, при форсировании района с минной опасностью артиллерийские расчеты корвета уничтожили макеты плавающих мин огнем артиллерийского комплекса АК-630, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с постановкой радиоэлектронных помех.

Также экипаж корвета отработал алгоритм действий по применению противокорабельного комплекса "Уран" по морской цели с выполнением электронных пусков без фактического запуска ракет.

В рамках учений экипаж вертолета Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработал выполнение взлетов и посадок на палубу боевого корабля на ходу.

О корвете "Алдар Цыденжапов"

Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

На вооружении корвета стоят противокорабельные ракеты "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут", артиллерийский комплекс А-190, комплекс по борьбе с подводными лодками "Пакет-НК". Корабль способен принимать на борт вертолет Ка-27 любой модификации.