Загоризонтный фронт страны. Началась подготовка к стратегическим комплексным учениям «Восток-2022»

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» за один выход в море отработал сразу несколько боевых задач. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Проход кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках учений «Морское взаимодействие» через Сангарский пролив, разделяющий японские острова Хонсю и Хоккайдо, наделал много шума в Японии. Отряд из 10 кораблей прошел через пролив, считающийся хоть и международным для судоходства, но остающийся стратегически важным для Токио. Это событие вызвало нешуточный переполох в японском обществе: Москва и Пекин впервые показали, кто будет играть ведущую военную роль в регионе. Впрочем, в дни учений боевая подготовка шла по всему Дальнему Востоку. Пресс-тур Минобороны на Камчатку, Сахалин и главную базу ТОФ во Владивостоке позволил корреспонденту «НВО» оценить масштаб этой работы.

Точка опоры

На небольшой бетонной площадке прямо около бухты Крашенинникова на Камчатке слышится мощный гул двигателей. Через пару секунд появляется колонна машин. На позицию выходят зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-400 «Триумф» и зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-1С» в охранении бронетранспортеров БТР-82А. Колонна останавливается, бойцы, выскакивая из грузовиков, занимают позиции по краям площадки. По сценарию учений, личный состав дивизиона ЗРК С-400 перебазировался с места постоянной дислокации на участок прибрежной зоны Тихого океана, чтобы отразить воздушный удар предполагаемого противника.

«Наша главная задача – охрана подводных сил Тихоокеанского флота», – говорит командир дивизиона ЗРК С-400 «Триумф» майор Александр Бурмистров.

«Триумфы» относительно недавно на Камчатке. Развертывание комплекса началось в 2015 году. Сегодня это основное средство защиты воздушного пространства в регионе. Комплекс может обнаруживать и одновременно поражать до 12 воздушных целей на максимальной дальности до 400 км. По словам Александра Бурмистрова, время развертывания пусковых установок около пяти минут. В этот момент он очень уязвим, поэтому от внезапных атак его прикрывают зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-1С», говорит офицер.

В этот момент над машинами появляется едкий дым, из-за которого становится трудно дышать, – по плану учений была выставлена дымовая завеса. Когда она рассеялась, развертывание пусковых установок ЗРК С-400 завершилось и комплекс был готов выполнять боевую задачу – отражение воздушного удара предполагаемого противника. Фактической стрельбы ракетами не произошло, военные ограничились электронными пусками, но можно не сомневаться, что, если бы это было реальное воздушное нападение, ЗРК его бы отразил.

Опасность такого сценария весьма вероятна. Буквально накануне нашего приезда на Камчатку стало известно, что ВВС США перебросили несколько истребителей F-16 на остров Шемья Алеутской гряды, где расположена авиабаза Эриксон и радар системы противоракетной обороны США. Остров находится всего в 1049 км от Вилючинска – главной базы атомного подводного флота страны на Тихом океане. Здесь базируются новейшие АПЛ проекта 955 типа «Борей». Чтобы достичь их причалов, американцам потребуется всего полчаса. Именно поэтому так важно, что расчеты С-400 и «Панцирей» работают оперативно.

Всего в отражении воздушной атаки участвовало более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной техники. После окончания мероприятия майор Бурмистров отметил, что они прошли успешно, все военнослужащие четко и слажено выполнили свои задачи.

С другой стороны бухты Крашенинникова находится пункт базирования командования подводных сил Тихоокеанского флота. Причалы с черно-серыми подводными лодками окружают возвышенности, на которых виднеются дома. Солнечные лучи живописно освещают сине-свинцовые воды бухты. Именно в этом месте проходили учения Отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).

«Диверсионно-разведывательные группы представляют основную угрозу для деятельности подводных сил», – сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский. В этот момент он стоял на палубе новейшего подводного атомного крейсера «Владимир Мономах». Того самого, что несколько часов назад от воздушного нападения спасли расчеты С-400 и «Панцирей».

Как объяснил адмирал, диверсанты должны были прорваться на базу подводников на скоростном катере. На их перехват был брошен противодиверсионный катер проекта «Грачонок» и быстроходные лодки Бл-680 и Бл-860 отряда ПДСС.

Всего несколько минут – и катер противника блокирован. Однако часть диверсантов, воспользовавшись водолазным оборудованием, сумела уйти. Для их обезвреживания военнослужащие включили на «Грачонке» специальный гидроакустический комплекс, с помощью которого они смогли определить примерное местонахождение противника и открыли по нему огонь из ручных гранатометов. Тех, кто выжил, отряд ПДСС «добил» уже на берегу.

«Такие тренировки у нас проводятся систематически в соответствии с планами. То, что мы продемонстрировали, – это обычное мероприятие. Ничего сверхъестественного», – скромно прокомментировал результат мероприятия контр-адмирал Аркадий Наварский. Хотя неподготовленному зрителю все показалось совсем иначе.

Бухта Крашенинникова – стратегическая точка на карте Камчатки. В ближайшее время сюда придут четыре атомных ракетных крейсера нового поколения. Две АПЛ 885 проекта «Ясень-М»: «Новосибирск» и «Красноярск», и три крейсера стратегического назначения 955 проекта «Борей-М»: «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III». Для их базирования уже создана современная причальная инфраструктура – причальный фронт, позволяющий обеспечить лодки в месте стоянки электричеством, водой и кислородом.

При этом, по словам Аркадия Наварского, Минобороны и командование Военно-морским флотом уделяют особое внимание улучшению не только военной, но и гражданской инфраструктуры. Все военнослужащие обеспечены служебным жильем, а их дети могут быть записаны в детские сады и школы без очереди.

«Кроме этого, большое внимание уделяется обеспечению жизнедеятельности людей, созданию благоприятных условий жизни моряков-подводников. Например, у нас есть спортивно-оздоровительный комплекс», – отметил Аркадий Наварский.

Спортивно-оздоровительный комплексе «Океан» был построен в 2007 году, и уже через несколько месяцев его посетил президент России Владимир Путин. В спортивно-оздоровительном комплексе сдают нормативы и занимаются спортом не только военнослужащие, но и члены их семей. На шести этажах расположились: 25-метровый бассейн, тренажерный и гимнастический залы, аквапарк, бильярд, сауна, а также единственный на Камчатке боулинг. Также в комплексе проходят занятия с юнармейцами. Помимо военных в «Океане» регулярно занимаются более 500 человек.

Приход волны

Так же как и Камчатка, тактическое поле «Тарантай» на Сахалине стало местом проведения учений по противодесантной обороне побережья. По легенде, условный противник высадится с моря. Для разведки обстановки в небо поднимается беспилотный аппарат «Элерон-3». Он должен обеспечить целеуказание для самоходных артиллерийских установок САУ «Гиацинит». Орудия наносят залп по противнику и быстро меняют позицию. В это время подразделение 122-мм минометов «Нона-М1», которое находится в тылу подразделений, открывает огонь по технике условного противника. Под звуки выстрелов к побережью приближаются три танка Т-80, которые занимают укрепленные позиции на берегу. Они прикрывают гусеничные минные заградители и плавающие транспортеры ПТС-2, которые установили мины в прибрежных водах. Для полного уничтожения противника на береговой линии появляются бронетранспортеры МТ-ЛБ. После выполнения боевой задачи подразделения отошли в тыл, и в клубах огня и черного дыма, прикрываясь «огневым валом», эффектно завершили учения.

«Огненный вал», похоже, становится визитной карточкой Российской армии. Впервые его продемонстрировали в ходе финального эпизода стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Мулино под Нижним Новгородом. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных. Стена огня с применением инженерных боеприпасов не только впечатляет, но и гарантирует полное уничтожение всего живого в зоне действия. Теперь такие тактические приемы готовы демонстрировать и российские подразделения, размещенные на Сахалине.

«Цели сегодняшнего розыгрыша можно считать полностью достигнутыми, так как личный состав потренировался в ведении десантной обороны, управление и штабы получили очередной опыт по организации боевых действий», – отметил заместитель командира батальона майор Александр Курганов.

В учебных мероприятиях принимали участие мотострелковая рота, танковый взвод и артиллерийская батарея. В учениях также участвовал лучший командир России лейтенант Михаил Маслев. Это звание он получил на конкурсе по полевой выучке командиров мотострелковых рот Сухопутных войск.

«Сегодня стояла задача по противодесантной обороне – поддерживали мотострелковую роту в составе танкового взвода. С задачей, считаю, справились», – говорит лейтенант Михаил Маслев.

Неодинокий рейнджер

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» – один из тех 10 кораблей, совершивших проход через Сангарский пролив. Он находится в составе Тихоокеанского флота с декабря 2020 года. Корабль назван в честь матроса-срочника Алдара Цыденжапова, который геройски погиб в 2010 году при тушении пожара на эсминце «Быстрый».

На борту корвета стоит торпедный комплекс «Пакет-НК», противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» с дальностью пуска до 260 км, зенитный комплекс «Редут», 30-мм артиллерийские установки АК-630М-06, противодиверсионные гранатометы ДП-64 «Непрядва» и 100-мм пушка А-190. На корабле также может базироваться вертолет Ка-27.

Мы выходим в море от причальной стенки Владивостока. Впереди залив Петра Великого. Как объясняют мне моряки, корветы проекта 20380 способны решать широкий спектр задач как в составе разнородных группировок флота, так и одиночно. Они предназначены для действий в морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта и патрулирования зоны ответственности.

Командир корабля капитан 3 ранга Андраник Шишмонян объясняет, что в ходе боевого выхода экипажу предстоит уничтожить корабль-нарушитель, а его роль выполнит морской щит-мишень. Уничтожат его с применением артиллерийской установки А-190. Кроме того, при форсировании района с минной опасностью артиллерийские расчеты корвета уничтожат макеты плавающих мин огнем артиллерийского комплекса АК-630, а также отразят атаку средств воздушного нападения условного противника с постановкой радиоэлектронных помех.

«Основное отличие этого корабля от предыдущих – усовершенствованное радиотехническое вооружение, что позволяет наиболее качественно осуществлять поиск, выявление и слежение за воздушными и надводными объектами», – рассказывает командир корвета капитан 3 ранга Андраник Шишмонян.

Как и в предыдущих эпизодах учений, моряки-тихоокеанцы успешно выполнили поставленные командованием задачи. Понятно, что все эпизоды нам не показали. Подготовка к учениям «Восток-2022» – это многоплановое мероприятие, складывающееся из отдельных кусочков, словно пазл. Но уже сейчас можно судить о том, что Тихоокеанский флот переживает второе рождение. В ходе проверки ТОФ в октябре этого года главком Военно-морского флота адмирала Николай Евменов сообщил, что в самое ближайшее время флот будет усилен не только подводными, но и надводными кораблями.

«Надводная составляющая Тихоокеанского флота будет усилена за счет ведущегося серийного строительства корветов проекта 20380 и 20385, фрегатов проекта 22350, малых ракетных кораблей проекта 22800. Наряду с этим продолжится модернизация и ремонт больших противолодочных кораблей проекта 1155, модернизационный запас которых позволяет существенно усилить их возможности и ударную мощь», – сообщил адмирал Николай Евменов.

Все это свидетельствует: из загоризонтного Тихоокеанский флот превращается для Москвы во второй по значению после Северного. Он становится стратегическим для обеспечения безопасности страны в Индо-Тихоокеанском регионе.

Дарья Юлиановна Любовик – журналист.