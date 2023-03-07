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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот провёл в Японском море учения по уничтожению субмарин условного противника

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Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ
Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж корвета "Совершенный" и морские лётчики провели в заливе Петра Великого учения, в ходе которых отработали задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника, сообщил Тихоокеанский флот в понедельник.

"Согласно вводной в заданном районе Японского моря была замечена условная неопознанная подводная лодка. Экипаж вертолёта Ка-27ПЛ провёл поиск условной "вражеской" субмарины с помощью опускаемой гидроакустической станции ГАС", - говорится в сообщении.

После установления контакта с подлодкой экипаж "Совершенного" "успешно выполнил тренировочную стрельбу по полученным координатам, применив реактивные глубинные бомбы и противолодочные торпеды", информирует флот.

По его данным, подводная цель в ходе учений была сымитирована электронным способом.

Согласно открытым данным, корветы проекта 20380, к которым относится "Совершенный", предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

На вооружении корветов стоят противокорабельные ракеты "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут", артиллерийский комплекс А-190, комплекс по борьбе с подводными лодками "Пакет-НК". Корабли способны принимать на борт вертолёт Ка-27.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
А-190
Ка-27
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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