Европа может принять участие в проекте российско-китайской лунной станции

Европейское космическое агентство может поучаствовать в проекте российско-китайской лунной станции, которую хотят создать примерно к 2035 году. Ранее стали известны основные этапы ее строительства.

К проекту лунной станции, в котором участвуют Россия и Китай, могут присоединиться европейцы. Об этом со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишеля сообщил ТАСС. «На данный момент ЕКА продолжает внутреннее обсуждение со странами-участницами возможности участия в проекте Международной научной лунной станции», — приводит его слова агентство.

ТАСС напоминает, что весной руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал меморандум с главой CNSA (Китайское национальное космическое управление) Чжан Кэцзянем, направленный на сотрудничество в создании лунной станции. Позже в «Роскосмосе» сообщили, что Москва и Пекин пригласили потенциальных партнеров к участию в проекте.

Насколько можно судить, пока четкого понимания того, какой именно будет станция, нет. Ранее, впрочем, озвучили примерные сроки и этапы строительства. В июне представитель CNSA заявил, что создавать объект начнут примерно в середине десятилетия, а полностью завершить строительство хотят к 2035 году.

Весной сообщалось, что программу создания станции разделили на три основных этапа, причем первый (условно «подготовительный») хотят выполнить к 2025-му. В него войдут лунные посадочные миссии «Луна-25» и «Луна-27», а также орбитальная «Луна-26». Если говорить о Китае, то он хочет реализовать на этом этапе миссии «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7». В качестве сроков реализации второго этапа называли период с 2026 по 2030 год. Тогда должны начать строительство непосредственно самой станции. Третий период, согласно представленным данным, хотят реализовать с 2030 по 2035 год.

Станция на Луне в представлении художника. Источник: vesvks

И Россия, и Китай к тому моменту должны получить принципиально новые возможности для освоения дальнего космоса. Пекин, например, хочет ввести в эксплуатацию сверхтяжелую ракету «Чанчжэн-9». Схожие планы есть у Москвы: российский «сверхтяж» известен как «Енисей» (также есть планы по созданию еще более мощной ракеты «Дон» на его базе).

Отметим также, что Россия к 2030-му может ввести в строй новую «национальную» орбитальную станцию РОСС, которую в «Роскосмосе» рассматривают как альтернативу Международной космической. В последнее время Москва все чаще говорит о выходе из программы МКС: одна из причин — износ оборудования ее российского сегмента.