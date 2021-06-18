Стали известны сроки строительства российско-китайской лунной станции

Создание российско-китайской лунной станции намечено на 2026-2035 годы. Как стало известно ранее, ее хотят создать в три этапа.

Россия и Китай буду вместе осваивать поверхность естественного спутника: об этом в очередной раз заявили в Поднебесной. По словам заместителя руководителя программы по исследованию Луны CNSA (Национальное космическое управление Китая), строить станцию начнут в 2026 году. Полностью завершить создание объекта хотят к 2035-му.

С 2026 по 2030 год осуществят две миссии, направленные в том числе на отработку технологий посадки и возврата на Землю полученных образцов. На период 2031-2035 годов намечено развертывание инфраструктуры на лунной орбите и поверхности спутника. Среди прочего к Луне доставят оборудование связи и исследовательские компоненты.

Ранее стало известно, что программа строительства станции подразумевает три этапа, причем первый из них хотят завершить к 2025-му. Его можно условно назвать «разведывательным»: стороны должны определить место строительства станции, а также решить ряд смежных задач.

Эти сроки могут сдвинуть. Так, запуск российского аппарата «Луна-25», который рассматривают как элемент программы, могут перенести на 2022 год.