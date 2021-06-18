Войти
Naked Science

Стали известны сроки строительства российско-китайской лунной станции

454
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Создание российско-китайской лунной станции намечено на 2026-2035 годы. Как стало известно ранее, ее хотят создать в три этапа.

Россия и Китай буду вместе осваивать поверхность естественного спутника: об этом в очередной раз заявили в Поднебесной. По словам заместителя руководителя программы по исследованию Луны CNSA (Национальное космическое управление Китая), строить станцию начнут в 2026 году. Полностью завершить создание объекта хотят к 2035-му.

С 2026 по 2030 год осуществят две миссии, направленные в том числе на отработку технологий посадки и возврата на Землю полученных образцов. На период 2031-2035 годов намечено развертывание инфраструктуры на лунной орбите и поверхности спутника. Среди прочего к Луне доставят оборудование связи и исследовательские компоненты.

Ранее стало известно, что программа строительства станции подразумевает три этапа, причем первый из них хотят завершить к 2025-му. Его можно условно назвать «разведывательным»: стороны должны определить место строительства станции, а также решить ряд смежных задач.

Эти сроки могут сдвинуть. Так, запуск российского аппарата «Луна-25», который рассматривают как элемент программы, могут перенести на 2022 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CNSA
Проекты
Луна
Похожие новости
17.06.2021
Рогозин заявил, что Россия помогла Китаю в реализации лунной программы
26.04.2021
В Китае заявили, что лунный проект с Россией нацелен на всеобщий прогресс
02.12.2020
Китай в третий раз успешно прилунился
26.11.2020
В США российскую «Луну-25» назвали рудиментом
20.10.2020
Роскосмос обсудил с коллегами из Китая перспективы сотрудничества по лунной программе
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 17.06 10:21
  • 1
Источник сообщил, что Минобороны до конца года получит третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте