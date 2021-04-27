Войти
Naked Science

Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне

656
1
0
Источник изображения: naked-science.ru

Программа создания российско-китайской станции на спутнике Земли предполагает три основных этапа. Реализацию первого из них должны начать в этом году.

Программа российско-китайской станции на Луне приобретает очертания. Как стало известно, она предполагает несколько основных этапов, первый из которых начнется совсем скоро.

Главные вехи программы озвучили на презентации, показанной в субботу, на Дне китайского космоса в китайском Нанкине.

Первый этап планируют осуществить к 2025 году. Он будет включать в себя запуски к Луне российских посадочных станций «Луна-25» и «Луна-27», а также орбитальной «Луна-26». С китайской стороны представлены посадочные станции «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7». Если все останется без изменений, «Луну-25» запустят в 2021-м, а «Луна-27» может отправиться в путь в 2025 году. Китайский «Чанъэ-6», как стало известно недавно, начнет свою миссию в 2024-м. Данные, полученные вышеперечисленными аппаратами, позволят определить место строительства станции в районе южного полюса Луны.

Луна-25

Источник изображения: wikipedia

Второй этап хотят реализовать с 2026 по 2030 год. К Луне должны отправить российскую посадочную станцию «Луна-28» (2027 год) и китайскую «Чанъэ-8». Этот этап ознаменует фактическое начало строительства станции.

Что касается третьего этапа, то его намерены реализовать с 2030 по 2035 год. О деталях не сообщили, однако стоит сказать, что к этому времени Китай надеется провести испытательный пуск новой сверхтяжелой ракеты-носителя Long March 9, что даст ему принципиально новые возможности в сфере освоения космического пространства. Это касается в том числе пилотируемых полетов к Луне.

Помимо сверхтяжелой ракеты, Поднебесная надеется ввести в эксплуатацию новый космический корабль. Его успешно испытали год назад.

Китайский пилотируемый космический корабль нового поколения

Источник изображения: weibo

Решение о создании станции на Луне стало одним из главных событий для российской и китайской космических индустрий за последние годы. Недавно КНР подтвердила заинтересованность в проекте, отметив, что он должен стать важным вкладом в долгосрочную программу ООН, которая направлена на стимулирование деятельности человека в космосе.

Для России решению строить лунную базу совместно с Китаем предшествовал конфликт с Западом из-за проекта перспективной лунной орбитальной станции Gateway, активным участником которого страну видели еще несколько лет назад. Отметим, что сама Gateway — часть амбициозной программы Artemis, предполагающей высадку астронавтов на поверхность спутника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
ООН
Проекты
CLEP
Луна
Похожие новости
26.04.2021
Пульсар путеводный
09.04.2021
Пекин вопрошает небо
09.12.2020
TV Asahi (Япония): китайский зонд «Чанъэ-5» возвращается, успешно взяв образцы лунного грунта
25.11.2020
Третьим будет: Китай полетел за лунным грунтом
19.06.2012
Китайские космонавты впервые перешли в орбитальный модуль "Тяньгун-1"
1 комментарий
№1
27.04.2021 14:53
Предлагаю назвать лунную станцию словами из песни - "Высокий полёт".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 16:32
  • 179
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:53
  • 1
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:55
  • 1
Гаубица на плече
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой
  • 27.04 03:27
  • 4
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 27.04 00:52
  • 2
Дети силовиков получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы
  • 26.04 20:54
  • 3
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
  • 26.04 18:20
  • 16
Starship SN15 в очередной раз не полетел. Что вообще происходит с «марсианской ракетой» Маска?
  • 26.04 18:13
  • 23
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 17:26
  • 6
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12