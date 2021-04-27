Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне

Программа создания российско-китайской станции на спутнике Земли предполагает три основных этапа. Реализацию первого из них должны начать в этом году.

Программа российско-китайской станции на Луне приобретает очертания. Как стало известно, она предполагает несколько основных этапов, первый из которых начнется совсем скоро.

Главные вехи программы озвучили на презентации, показанной в субботу, на Дне китайского космоса в китайском Нанкине.

Первый этап планируют осуществить к 2025 году. Он будет включать в себя запуски к Луне российских посадочных станций «Луна-25» и «Луна-27», а также орбитальной «Луна-26». С китайской стороны представлены посадочные станции «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7». Если все останется без изменений, «Луну-25» запустят в 2021-м, а «Луна-27» может отправиться в путь в 2025 году. Китайский «Чанъэ-6», как стало известно недавно, начнет свою миссию в 2024-м. Данные, полученные вышеперечисленными аппаратами, позволят определить место строительства станции в районе южного полюса Луны.

Луна-25 Источник изображения: wikipedia

Второй этап хотят реализовать с 2026 по 2030 год. К Луне должны отправить российскую посадочную станцию «Луна-28» (2027 год) и китайскую «Чанъэ-8». Этот этап ознаменует фактическое начало строительства станции.

Что касается третьего этапа, то его намерены реализовать с 2030 по 2035 год. О деталях не сообщили, однако стоит сказать, что к этому времени Китай надеется провести испытательный пуск новой сверхтяжелой ракеты-носителя Long March 9, что даст ему принципиально новые возможности в сфере освоения космического пространства. Это касается в том числе пилотируемых полетов к Луне.

Помимо сверхтяжелой ракеты, Поднебесная надеется ввести в эксплуатацию новый космический корабль. Его успешно испытали год назад.

Китайский пилотируемый космический корабль нового поколения Источник изображения: weibo

Решение о создании станции на Луне стало одним из главных событий для российской и китайской космических индустрий за последние годы. Недавно КНР подтвердила заинтересованность в проекте, отметив, что он должен стать важным вкладом в долгосрочную программу ООН, которая направлена на стимулирование деятельности человека в космосе.

Для России решению строить лунную базу совместно с Китаем предшествовал конфликт с Западом из-за проекта перспективной лунной орбитальной станции Gateway, активным участником которого страну видели еще несколько лет назад. Отметим, что сама Gateway — часть амбициозной программы Artemis, предполагающей высадку астронавтов на поверхность спутника.