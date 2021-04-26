КНР прокомментировала планы по созданию российско-китайской лунной станции

Как заявили в Китайском национальном космическом управлении, перспективная российско-китайская станция должна стать важным вкладом в долгосрочную программу ООН, направленную на стимулирование деятельности человека в космосе.

В последнее время в России все чаще говорят о строительстве лунной станции вместе с КНР. В Поднебесной по этому поводу заявили, что открыты для сотрудничества и рассчитывают на его плодотворность. «Совместно с «Роскосмосом» мы осуществляем масштабное сотрудничество по созданию международной научно-исследовательской базы на Луне», — говорится в заявления замглавы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.

«Тем самым мы обоюдными усилиями содействуем продвижению прогресса человечества в области аэрокосмических технологий и социально-экономического развития», — отметил представитель агентства. Ранее стало известно, что Россия и Китай могут принять в проект новых участников.

Графическая визуализация международной лунной базы Источник изображения: Синьхуа

Напомним, в феврале этого года появилось распоряжение правительства России, в котором «Роскосмосу» поручили подписать меморандум с китайской стороной о создании лунной станции.

Это произошло вскоре после того, как стало известно об исключении России из экспертной группы, прорабатывающей вопросы разработки лунной орбитальной станции Gateway. Отметим, что эту станцию рассматривают как часть программы Artemis, направленной на высадку астронавтов на поверхность земного спутника и (в перспективе) создания там базы.

Gateway Источник изображения: NASA

Первые серьезные противоречия между Россией и Западом по части видения проекта дали о себе знать задолго до этого. Они касались технических стандартов, по которым должны строить Gateway.

Сегодня Россия — активный участник программы МКС, однако уже в середине десятилетия страна хочет выйти из программы, направив средства на создание национальной орбитальной станции. Основой для нее станет модуль НЭМ, который сейчас строят. Ранее его хотели отправить к МКС, однако в связи с планами создать новую станцию от этого решили отказаться: для использования в составе новой станции модуль придется модернизировать.

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту. pic.twitter.com/CYa5o7yk4y - РОГОЗИН (@Rogozin) April 20, 2021

©twitter.com/Rogozin

Один из важнейших вопросов — финансирование новой станции. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, национальный проект обойдется недороже обслуживания российского сегмента в составе МКС. Известно также, что в рамках нового проекта предполагают проведение большей части экспериментов в условиях открытого космоса.