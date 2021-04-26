Войти
Naked Science

КНР прокомментировала планы по созданию российско-китайской лунной станции

278
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Как заявили в Китайском национальном космическом управлении, перспективная российско-китайская станция должна стать важным вкладом в долгосрочную программу ООН, направленную на стимулирование деятельности человека в космосе.

В последнее время в России все чаще говорят о строительстве лунной станции вместе с КНР. В Поднебесной по этому поводу заявили, что открыты для сотрудничества и рассчитывают на его плодотворность. «Совместно с «Роскосмосом» мы осуществляем масштабное сотрудничество по созданию международной научно-исследовательской базы на Луне», — говорится в заявления замглавы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.

«Тем самым мы обоюдными усилиями содействуем продвижению прогресса человечества в области аэрокосмических технологий и социально-экономического развития», — отметил представитель агентства. Ранее стало известно, что Россия и Китай могут принять в проект новых участников.

Графическая визуализация международной лунной базы

Источник изображения: Синьхуа

Напомним, в феврале этого года появилось распоряжение правительства России, в котором «Роскосмосу» поручили подписать меморандум с китайской стороной о создании лунной станции.

Это произошло вскоре после того, как стало известно об исключении России из экспертной группы, прорабатывающей вопросы разработки лунной орбитальной станции Gateway. Отметим, что эту станцию рассматривают как часть программы Artemis, направленной на высадку астронавтов на поверхность земного спутника и (в перспективе) создания там базы.

Gateway

Источник изображения: NASA

Первые серьезные противоречия между Россией и Западом по части видения проекта дали о себе знать задолго до этого. Они касались технических стандартов, по которым должны строить Gateway.

Сегодня Россия — активный участник программы МКС, однако уже в середине десятилетия страна хочет выйти из программы, направив средства на создание национальной орбитальной станции. Основой для нее станет модуль НЭМ, который сейчас строят. Ранее его хотели отправить к МКС, однако в связи с планами создать новую станцию от этого решили отказаться: для использования в составе новой станции модуль придется модернизировать.


©twitter.com/Rogozin

Один из важнейших вопросов — финансирование новой станции. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, национальный проект обойдется недороже обслуживания российского сегмента в составе МКС. Известно также, что в рамках нового проекта предполагают проведение большей части экспериментов в условиях открытого космоса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CNSA
ООН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Похожие новости
18.05.2020
В НАСА указали на главное условие сотрудничества с Россией в космосе
13.04.2020
Космический привет: Путин призвал не списывать проблемы отрасли на COVID-19
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
20.09.2017
Веселые поминки
09.12.2014
NASA предложило России программу сверхдолгих полетов на МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:46
  • 7
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ