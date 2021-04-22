Войти
Naked Science

Рогозин заявил, что МКС теперь недосчитается одного модуля, и очертил бюджет национальной орбитальной станции

521
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Глава государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» поделился с журналистами некоторыми деталями о проекте национальной космической орбитальной станции. Кроме того, Дмитрий Рогозин сообщил, что с партнерами по Международной космической станции (МКС) начались переговоры о судьбе российского сегмента.

Как пишет ТАСС, по словам Рогозина, проект по созданию новой российской орбитальной станции (РОС) находится в высокой степени проработки. Им занимаются головной научно-исследовательский институт «Роскосмоса» — ЦНИИмаш — и Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Базой для новой станции станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), который сейчас строят. Изначально планировалось ввести его в состав МКС в 2024 году, но теперь изделие придется несколько доработать.

Глава «Роскосмоса» также уточнил информацию, которой поделился вчера в своем твиттере. Рогозин написал, что первый модуль РОС должен быть готов к 2025 году. Сроки реалистичные, поскольку отечественная космонавтика будет опираться на уже имеющийся на руках задел — НЭМ. Хотя для функционирования в качестве базы новой станции модулю потребуется больше самостоятельности, чем если бы он работал как часть МКС.

Возможный облик перспективной орбитальной станции

Источник изображения: ITC

Говоря о бюджете проекта, Рогозин заявил, что создание РОС обойдется не дороже содержания российского сегмента Международной космической станции. Причем если в случае МКС, по его словам, «80% оборудования уже вышло за ресурс», то на будущей орбитальной станции все будет ожидаемо новым.

Также глава «Роскосмоса» рассказал о некоторых деталях конструкции новой орбитальной лаборатории. Например, Рогозин утверждает, что большая часть экспериментов на ней будет производиться в условиях открытого космоса — «основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту».


Любопытный момент: в общении с журналистами чиновник заявил, что «сейчас госкорпорация ожидает поручения президента России Владимира Путина, но готова начинать работы сейчас». Однако чуть более недели назад СМИ сообщали, что «зеленый свет» проекту уже выдан на самом высшем уровне в рамках закрытого совещания по вопросами развития космической отрасли. Возможно, Рогозин имел в виду исключительно юридические тонкости.

Наконец, в своем заявлении для прессы руководитель госкорпорации коснулся и вопроса о будущем российского сегмента МКС. Он сообщил, что переговоры с международными партнерами по этой теме уже начались, один из вариантов — передача им ответственности за «наши» модули. Альтернативой может послужить финансирование из небюджетных источников, но что под ними подразумевается, Рогозин не уточнил.

Разговоры о создании национальной орбитальной космической станции идут в России с середины 2000-х. Большинство предложений сводились к развитию концепции затопленного в 2001 году «Мира». Ей соответствует и выбранный сейчас «Роскосмосом» путь. Планируется, что в состав РОС войдут несколько модулей, ранее предназначавшихся для МКС — НЭМ и УМ («Универсальный узловой модуль»).

Научно-энергетический модуль создают с 2012 года в «РКК «Энергия». При массе более 20 тонн он должен был обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией, жилым пространством, санитарной зоной и местом для проведения экспериментов. Кроме того, поскольку планируемый к запуску МЛМ «Наука» не удалось оснастить многоразовой двигательной установкой, в задачи НЭМ должна была входить коррекция орбиты станции. Очевидно, большинство этих задач сохранятся и для новой орбитальной лаборатории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
27.07.2018
Повелитель батута
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
30.04.2014
Невзятая высота
05.09.2013
От Роскосмоса отстыкуют промышленность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 15:50
  • 23
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 22.04 15:40
  • 158
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.04 15:06
  • 126
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 22.04 13:52
  • 2
Взрыв произошел в Израиле во время испытаний на заводе ракетных технологий
  • 22.04 13:19
  • 5
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 22.04 12:13
  • 1
Источник сообщил об обсуждении в NASA отстыковки российского сегмента МКС
  • 22.04 11:35
  • 52
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 22.04 10:40
  • 2
Владимир Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно
  • 22.04 10:37
  • 1
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2
  • 22.04 10:12
  • 1
Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
  • 22.04 09:40
  • 1
Военные самолеты России получат крышу над головой
  • 22.04 09:38
  • 1
Россия оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине
  • 22.04 09:28
  • 5
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 22.04 09:07
  • 4
ZALA представила первый российский квадрокоптер, неуязвимый для средств РЭБ
  • 22.04 08:43
  • 6
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"