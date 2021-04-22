Рогозин заявил, что МКС теперь недосчитается одного модуля, и очертил бюджет национальной орбитальной станции

Глава государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» поделился с журналистами некоторыми деталями о проекте национальной космической орбитальной станции. Кроме того, Дмитрий Рогозин сообщил, что с партнерами по Международной космической станции (МКС) начались переговоры о судьбе российского сегмента.

Как пишет ТАСС, по словам Рогозина, проект по созданию новой российской орбитальной станции (РОС) находится в высокой степени проработки. Им занимаются головной научно-исследовательский институт «Роскосмоса» — ЦНИИмаш — и Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Базой для новой станции станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), который сейчас строят. Изначально планировалось ввести его в состав МКС в 2024 году, но теперь изделие придется несколько доработать.

Глава «Роскосмоса» также уточнил информацию, которой поделился вчера в своем твиттере. Рогозин написал, что первый модуль РОС должен быть готов к 2025 году. Сроки реалистичные, поскольку отечественная космонавтика будет опираться на уже имеющийся на руках задел — НЭМ. Хотя для функционирования в качестве базы новой станции модулю потребуется больше самостоятельности, чем если бы он работал как часть МКС.

Возможный облик перспективной орбитальной станции Источник изображения: ITC

Говоря о бюджете проекта, Рогозин заявил, что создание РОС обойдется не дороже содержания российского сегмента Международной космической станции. Причем если в случае МКС, по его словам, «80% оборудования уже вышло за ресурс», то на будущей орбитальной станции все будет ожидаемо новым.

Также глава «Роскосмоса» рассказал о некоторых деталях конструкции новой орбитальной лаборатории. Например, Рогозин утверждает, что большая часть экспериментов на ней будет производиться в условиях открытого космоса — «основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту».

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту. pic.twitter.com/CYa5o7yk4y - РОГОЗИН (@Rogozin) April 20, 2021

Любопытный момент: в общении с журналистами чиновник заявил, что «сейчас госкорпорация ожидает поручения президента России Владимира Путина, но готова начинать работы сейчас». Однако чуть более недели назад СМИ сообщали, что «зеленый свет» проекту уже выдан на самом высшем уровне в рамках закрытого совещания по вопросами развития космической отрасли. Возможно, Рогозин имел в виду исключительно юридические тонкости.

Наконец, в своем заявлении для прессы руководитель госкорпорации коснулся и вопроса о будущем российского сегмента МКС. Он сообщил, что переговоры с международными партнерами по этой теме уже начались, один из вариантов — передача им ответственности за «наши» модули. Альтернативой может послужить финансирование из небюджетных источников, но что под ними подразумевается, Рогозин не уточнил.

Разговоры о создании национальной орбитальной космической станции идут в России с середины 2000-х. Большинство предложений сводились к развитию концепции затопленного в 2001 году «Мира». Ей соответствует и выбранный сейчас «Роскосмосом» путь. Планируется, что в состав РОС войдут несколько модулей, ранее предназначавшихся для МКС — НЭМ и УМ («Универсальный узловой модуль»).

Научно-энергетический модуль создают с 2012 года в «РКК «Энергия». При массе более 20 тонн он должен был обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией, жилым пространством, санитарной зоной и местом для проведения экспериментов. Кроме того, поскольку планируемый к запуску МЛМ «Наука» не удалось оснастить многоразовой двигательной установкой, в задачи НЭМ должна была входить коррекция орбиты станции. Очевидно, большинство этих задач сохранятся и для новой орбитальной лаборатории.