В «Роскосмосе» озвучили сроки готовности первого модуля новой российской орбитальной станции

По словам руководителя российского космического ведомства Дмитрия Рогозина, первый модуль для перспективой орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.

Россия решила в качестве альтернативы МКС создать собственную орбитальную станцию (ОС). Как стало известно, первый модуль для нее должны подготовить к запуску в 2025-м. Такую задачу поставили инженерам РКК «Энергия».

Первым для будущей станции станет Научно-энергетический модуль, который до этого хотели запустить к МКС.

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту. pic.twitter.com/CYa5o7yk4y - РОГОЗИН (@Rogozin) April 20, 2021

©twitter.com/Rogozin

Как ранее отмечалось, его назначение — проведение научных экспериментов, обеспечение национальной орбитальной станции электроэнергией и дополнительными средствами управления.

Модель Научно-энергетического модуля Источник изображения: Роскосмос

Согласно заявлению аппарата вице-премьера Юрия Борисова, состояние Международной космической станции оставляет желать лучшего. «МКС серьезно устарела, и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами», — отметил он ранее.

Тезис о плачевном состоянии станции (или, по крайней мере, ее российского сегмента) косвенно подтверждают вновь давшие о себе знать технические проблемы, связанные с утечкой воздуха.

Станция в последнее время сталкивалась и с другими проблемами. Так, в январе стало известно о выходе из строя системы кондиционирования воздуха СКВ-2 (вторая такая система работала в штатном режиме). А осень прошлого года запомнилась инцидентом с задымлением аппаратуры, который был связан с неполадками в блоке управления экспериментом «Константа».

МКС критикуют и с концептуальной точки зрения. Американцы — за большую стоимость и возможность проведения многих из осуществляемых на ее борту экспериментов на Земле. В свою очередь, в России станцию называют «американской», говоря о необходимости иметь национальную орбитальную станцию.

Напомним, об одобрении строительства российской ОС со стороны властей стало известно на прошлой неделе. До этого в СМИ периодически фигурировали данные о новой станции, однако мало кто из специалистов воспринимал их серьезно. Это вызвано ее высокой ценой, а также возможностью (пусть и гипотетической) участия России в международном проекте лунной орбитальной станции Gateway.

Российская орбитальная станция в представлении художника Источник изображения: Anatoly Zak

Вскоре после объявления о перспективной ОС появилась информация о выходе России из числа участников программы с МКС с 2025 года. Отметим, что новая станция, по мнению специалистов, будет стоить около пяти-шести миллиардов долларов, что, безусловно, станет серьезной нагрузкой на бюджет космического ведомства.