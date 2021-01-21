На российском сегменте МКС отказала одна из систем кондиционирования воздуха

На российском сегменте МКС вышла из строя система кондиционирования воздуха СКВ-2. Вторая — СКВ-1 — продолжает работу в штатном режиме.

О проблеме с системой кондиционирования воздуха на борту МКС Центру управления полетами (ЦУП) сообщил космонавт Сергей Рыжиков. «В 09:20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2», — заявил он. Другая система работает нормально.

Отметим, что российский модуль «Звезда» имеет две системы кондиционирования воздуха: СКВ-1 и СКВ-2. Они дублируют друг друга.

Это не первая проблема, которую в последнее время обнаруживают на борту модуля. Осенью прошлого года в промежуточной камере «Звезды» нашли трещину, ставшую причиной утечки воздуха. Конкретно эту проблему в итоге решили, однако специалисты «Роскосмоса» позже заявили об утечке воздуха в другом месте.

В декабре 2020-го выяснилось, что на МКС заканчиваются запасы воздуха, которые могли бы позволить восполнить утечку. Одним из предложенных решений было закрытие «протекающей» камеры.

Долгое время не прекращали попытки найти источник проблем для окончательного ее решения. В январе искать возможную трещину прекратили, но продолжат в феврале, когда к МКС прилетит грузовой космический корабль «Прогресс МС-16». Кроме того, в следующем месяце ожидают прибытия корабля Cygnus, который доставит на борт станции компоненты воздуха для пополнения его запасов.

Модуль «Звезда» Источник изображения: roscosmos

Напомним, в октябре, во время эксперимента «Константа», на российском сегменте МКС произошло задымление научной аппаратуры. Как оказалось, проблема была в неисправности блока управления экспериментом. Ее быстро устранили: угрозы жизням и здоровью членов экипажа станции инцидент не нес.

Все эти трудности в очередной раз заставили говорить о перспективах российского сегмента станции. Напомним, одним из ключевых событий обозримого будущего должен стать запуск к МКС нового российского модуля «Наука», который переносили много лет.

В прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки: доработанный модуль отправили на космодром Байконур для подготовки к старту. Согласно ранее озвученным планам, запустить его хотят в июле. В случае успеха миссии ресурс модуля теоретически обеспечит работу российского сегмента станции примерно до 2030 года.

При этом не до конца ясны перспективы самой станции: ранее сообщалось, что от МКС, возможно, откажутся в середине десятилетия. В качестве условной альтернативы рассматривают окололунную Gateway.