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ТАСС

Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Генеральный директор Роскосмоса отметил, что первый базовый модуль уже в работе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.




"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что станции необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе МКС. В свою очередь сам Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что Россия может выйти из проекта МКС в 2025 году.

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Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
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5 комментариев
№1
21.04.2021 11:58
Цитата, q
Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году.
Это тот самый модуль, конкурс на который она выиграла в 2012 году, собиралась построить в 2015, а запустить в 2016 году? Надеюсь, что за 12 лет, к 2025, наконец-то достроят.
Выиграли конкурс в 2012 за 15,15 миллиарда рублей. Интересно, какая цифра будет окончательная?
+2
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№2
21.04.2021 12:17
Цитата, q
Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.
Бедная "Наука". Неужели полетит в 2025-ом? Хотелось бы верить. Поживем, увидим.
0
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№3
21.04.2021 12:31
если это пообещал рагозен , от может к 2045 хотя бы материалы  на производство модуля закупят ,а сам модуль вряд ли будет сделан .
0
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№4
21.04.2021 12:40
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Бедная "Наука". Неужели полетит в 2025-ом? Хотелось бы верить. Поживем, увидим.
Тут речь не о Науке, а о НЭМе. Наука должна полететь в июле 2021, если не перенесут.
+2
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№5
21.04.2021 12:56
Цитата, q
"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе.
Ну во первых НЭМ не является базовым модулем, и для того чтобы он стал таковым его нужно доработать. Во вторых показанный на видео КА это корпус герметичного отсека статического макета научно-энергетического модуля (НЭМ), который в октябре 2016 г. был доставлен в РКК «Энергия», для статических и ресурсных испытаний.
0
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