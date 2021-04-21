Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году

Генеральный директор Роскосмоса отметил, что первый базовый модуль уже в работе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту. pic.twitter.com/CYa5o7yk4y - РОГОЗИН (@Rogozin) April 20, 2021

"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что станции необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе МКС. В свою очередь сам Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что Россия может выйти из проекта МКС в 2025 году.