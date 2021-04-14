СМИ: Путин одобрил строительство новой российской орбитальной станции РОСС

Согласно представленным данным, строительству российской орбитальной станции дали зеленый свет. Практическая реализация программы должна начаться вскоре.

До последнего времени судьба «национальной» орбитальной станции казалась весьма туманной. Однако сейчас, похоже, проект получил путевку в жизнь. Согласно представленным данным, проект по созданию альтернативы Международной космической станции 12 апреля, во время закрытого совещания по вопросам развития космической отрасли, одобрил Владимир Путин.

Как отметил по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент невечны, конструкция устает со временем и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение».

Предполагалось, что Россия может участвовать в программе МКС до 2030 года, однако на совещании эти планы раскритиковали. По мнению специалистов в космической сфере, российский сегмент станции уже сильно изношен. Ранее вновь дали знать о себе проблемы модуля «Звезда».

Компьютерное изображение внешнего вида Российского Орбитального Сегмента после присоединения модуля «Наука» Источник изображения: wikipedia

В числе прочего Россия рассматривала вариант участия в программе новой международной станции, которая будет построена на орбите Луны. Однако в последнее время между Россией и Западом все чаще возникают противоречия по поводу видения будущей станции.

Создание новой российской орбитальной станции должны начать в ближайшем будущем. Таким образом, зазор между консервацией российского сегмента МКС и вводом новой станции в строй должен быть минимальным. Предположительная дата консервации старого сегмента МКС — 2025 год.

Напомним, концепт перспективной российской орбитальной станции представили в прошлом году. Комплекс должен состоять из пяти модулей: основного, производственного, модуля обеспечения, платформы для обслуживания космических аппаратов и коммерческого модуля. Последний сможет вместить до четырех туристов. Модуль хотят снабдить двумя крупными иллюминаторами.

В качестве базы для всех модулей могут выбрать Научно-энергетический модуль для МКС, запуск должен состояться примерно в середине десятилетия.

Модель Научно-энергетического модуля Источник изображения: Роскосмос

А пока Россия готовит к запуску к Международной космической станции модуль-долгострой — «Науку». О его отправке на космодром Байконур стало известно в августе 2020-го. Согласно планам, запустить «Науку» к станции хотят 15 июля 2021-го при помощи ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М». Трансляцию запуска вы сможете посмотреть на нашем сайте.