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После заделки трещин на российском сегменте МКС снова обнаружили утечку воздуха

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Служебный модуль «Звезда»
Служебный модуль «Звезда».
Источник изображения: wikipedia

По словам космонавта Сергея Рыжикова, на российском сегменте Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Предпринятые ранее мере, насколько можно судить, не дали ожидаемого результата.

Давление в промежуточной камере модуля «Звезда»‌‎ российского сегмента МКС продолжает снижаться. Об этом космонавт Сергей Рыжиков сообщил во время переговоров с Центром управления полетами. По его словам, давление в промежуточной камере утром в субботу составляло 678 миллиметров ртутного столба. Хотя в пятницу оно равнялось 730 миллиметрам ртутного столба.

Напомним, на прошлой неделе Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели работы в модуле «Звезда», где ранее выявили возможные места негерметичности. Работы согласовали со специалистами NASA.

Рыжиков нанес несколько слоев герметика и установил накладку на одну из трещин. В этот вторник члены экипажа российского сегмента МКС начали работу над еще одной выявленной трещиной. В четверг в РКК «Энергия» сообщили о завершении ремонтно-восстановительных работ на корпусе «Звезды».

Модуль «Звезда»

Источник изображения: roscosmos

За последние месяцы российский сегмент МКС часто сталкивается с разного рода техническими проблемами. Они касаются не только утечки воздуха. Так, в январе стало известно о выходе из строя системы кондиционирования воздуха СКВ-2 (вторая такая система продолжила работу в штатном режиме).

Октябрь запомнился инцидентом с задымлением аппаратуры, которое произошло при проведении эксперимента «Константа». Источник проблемы крылся в блоке управления экспериментом.

В обоих случаях угрозы для жизни и здоровья космонавтов не было, однако они в очередной раз породили дискуссии о будущем российского сегмента МКС. Напомним, сейчас оно в значительной мере связано с новым модулем «Наука», который после многочисленных переносов сроков хотят запустить к станции в июле 2021 года. Ресурс модуля обеспечит российскому сегменту существование до 2030 года.

С другой стороны, нет никаких гарантий, что саму станцию будут эксплуатировать так долго. Сейчас американцы и их партнеры работают над проектом условной альтернативы МКС — лунной орбитальной станции Gateway, которую видят одним из инструментов для высадки астронавтов на поверхность Луны. В разное время Россия и США вели переговоры о совместном строительстве новой станции, однако теперь, насколько можно судить, они зашли в тупик.

Первые модули станции могут запустить в 2024 году. О том, что собой будет представлять Gateway, вы можете прочитать в нашем материале.

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