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ТАСС

Рогозин: научно-энергетический модуль будет переработан для новой орбитальной станции

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что РКК "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для станции в 2025 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Научно-энергетический модуль (НЭМ), который создавался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Начать планируем с того задела, который на руках. НЭМ будет переработан", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, использовать НЭМ в качестве базового модуля новой станции, где ему потребуется больше самостоятельности, не сравнимо с использованием модуля на МКС.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. В свою очередь Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что выйти из МКС РФ может в 2025 году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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