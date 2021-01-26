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Naked Science

Россия не будет участвовать в программе создания новой орбитальной станции Gateway

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Gateway
Gateway.
Источник изображения: NASA

Согласно представленным данным, российских специалистов исключили из экспертной группы, которая обсуждает перспективы создания новой станции на орбите Луны. Ранее стало известно о противоречиях технического характера, возникших между Россией и Западом.

Об исключении российской стороны из экспертной группы по обсуждению новой лунной станции РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической индустрии. «Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — заявил он.

Источник агентства отметил, что решение об исключении из группы приняли после многократных заявлений со стороны России, касающихся недостаточной роли в проекте.

Позже в «Роскосмосе» подтвердили, что Россия действительно не будет участвовать в программе создания новой орбитальной станции Gateway, хотя консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, могут продолжиться. Отметим также, что, по словам руководителя космического ведомства Дмитрия Рогозина, российские специалисты «никогда и не входили» в группу Gateway.

Напомним, в 2017 году «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о проведении совместных работ по проекту новой лунной станции, однако в 2018-м стало известно о серьезных противоречиях вокруг концепции новой ОС.

Как тогда сообщалось, американская сторона требовала от России применения западных технических стандартов. По словам осведомленного источника, речь шла обо всех системах электропитания и обеспечения терморегуляции шлюзового модуля. Кроме того, американцы предложили использовать скафандры США вместо российских, что только усугубило и без того непростое положение дел. «Я думаю, что это они (американцы. — Прим. ред.) должны стремиться выходить в космос в наших скафандрах», — заявил тогда сенатор Сергей Цеков.

Lunar Orbital Platform-Gateway

Источник изображения: NASA

В России саму станцию называли слишком «американоцентричной», поскольку США выступали в качестве безоговорочного лидера. Кроме того, нередко появлялись данные о разработке российскими специалистами национальной орбитальной станции, что, впрочем, эксперты считают маловероятным в силу ограничений финансового и технического характера.

Орбитальная станция Gateway предназначена для изучения естественного спутника Земли и дальнего космоса. В перспективе ее могут использовать в качестве «перевалочного пункта» для астронавтов, направляющихся на Марс. Экипажи на станцию хотят доставлять с помощью космического корабля Orion и ракеты-носителя Space Launch System, которая может совершить первый полет в этом году.

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