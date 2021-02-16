Войти
Naked Science

В России официально заявили о намерении строить лунную станцию вместе с Китаем

572
0
+1
Луна с борта МКС
Луна с борта МКС.
Источник изображения: wikipedia

Появилось распоряжение российского правительства, в котором «Роскосмосу» поручили подписать меморандум с КНР о создании лунной станции. Ранее стало известно, что Россию исключили из экспертной группы, обсуждающей создание станции Gateway.

Возможный отказ от МКС в обозримом будущем заставляет Россию все активнее искать новые цели и задачи для сферы космонавтики. При этом сложные отношения с Западом сильно ограничивают «пространство для маневра».

В качестве альтернативного партнера рассматривают Китай: как стало известно, Россия хочет подписать с КНР меморандум о создании лунной станции. «Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» <…> о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

©publication.pravo.gov.ru

В кабмине разрешили космическому ведомству вносить в меморандум изменения, который не несут принципиальный характер. Идет ли речь об орбитальной станции или же комплексе на поверхности Луны, в документе не говорится. Специалисты между тем напоминают, что ранее китайцы представили концепт станции ILRS, расположенной в районе южного полюса Луны.

Информация о возможности совместного российско-китайского освоения Луны появлялась и раньше. В прошлом году источник в ракетно-космической индустрии сообщил, что Москва и Пекин ведут переговоры по строительству на поверхности спутника совместных баз. Основой концепции могут послужить космические аппараты, которые Китай и Россия создают для освоения Луны.

Графическая визуализация международной лунной базы

Источник изображения: Синьхуа

Китай сейчас активно реализует свою лунную программу. 23 ноября 2020 года Поднебесная запустила к Луне возвращаемую миссию «Чанъэ-5». Это первая китайская возвращаемая автоматическая межпланетная станция и первая возвращаемая миссия со спутника Земли с 1976 года, когда была запущена советская станция «Луна-24».

Китай также существенно продвинулся в вопросе разработки пилотируемого космического корабля нового поколения: прототип аппарата впервые запустили в мае 2020-го. Испытания прошли успешно.

России только предстоит провести испытания своего нового космического корабля, известного как «Орел» или «Федерация». Его первый запуск может состояться примерно в середине этого десятилетия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
МКС
Похожие новости
31.12.2020
Космические события года: лунный грунт, жизнь на Венере и возвращение США
09.12.2020
На Луну через Пекин
11.06.2014
Великий поход
06.06.2014
В перспективе России понадобятся Луна и Марс
19.10.2011
«Запасной аэродром» для человечества — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны