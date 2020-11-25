Войти
Naked Science

Китай запустил первую в своей истории возвращаемую миссию к Луне

494
0
0
«Чанъэ-5
«Чанъэ-5.
Источник изображения: wikipedia

Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5»: она должна доставить к естественному спутнику Земли орбитальный аппарат и спускаемый модуль в рамках миссии «Чанъэ-5». Модуль произведет забор образцов и доставит их на Землю.

Состоялось историческое для Китая (и не только) событие. С космодрома Вэньчан запустили ракету-носитель «Чанчжэн-5», которая должна доставить к Луне первую в истории Поднебесной возвращаемую миссию.

В рамках «Чанъэ-5» к спутнику доставят орбитальный и спускаемый аппараты. Последний должен сесть на поверхность Луны, произвести забор образцов горных пород и грунта. После этого модуль совершит взлет и состыкуется с орбитальным модулем, который, согласно плану, доставит полученные образцы на Землю.

В рамках запуска применили носитель тяжелого класса «Чанчжэн-5». Это мощнейшая из китайских ракет: на низкую опорную орбиту она может вывести до 25 тысяч килограммов грузов. Для пилотируемых полетов к Луне китайцы создают более мощный носитель — сверхтяжелый «Чанчжэн-9».

Напомним, в мае КНР испытала многоразовый космический корабль нового поколения, который можно будет применять для лунных экспедиций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
CLEP
Луна
Чанчжэн
Похожие новости
23.11.2020
На Хайнане подготовили космодром к запуску аппарата для доставки на Землю грунта с Луны
25.10.2019
Китай перенес запуск лунного зонда на 2020 год
04.07.2017
Опубликовано видео неудачного запуска китайской ракеты "Чанчжэн-5"
28.07.2015
Китай успешно испытал двигатели второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
20.10.2014
В Китае завершено строительство космодрома для тяжелых ракет-носителей
19.10.2011
«Запасной аэродром» для человечества — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 25.11 23:09
  • 62
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 25.11 21:14
  • 1
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
  • 25.11 21:04
  • 1
Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей
  • 25.11 20:25
  • 46
Огневая мощь свободы
  • 25.11 19:51
  • 2
Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"
  • 25.11 19:44
  • 3
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 25.11 19:24
  • 2
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 25.11 19:18
  • 3
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
  • 25.11 18:23
  • 4
Новый удар по программе МС-21
  • 25.11 15:13
  • 2
Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35
  • 25.11 15:07
  • 2
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
  • 25.11 14:40
  • 3
Предавая друзей
  • 25.11 13:14
  • 3
СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке
  • 25.11 11:38
  • 3
Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"