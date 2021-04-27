Китай озвучил дату старта лунной миссии «Чанъэ-6»

КНР решила провести лунную миссию «Чанъэ-6» в 2024 году. Это будет вторая китайская возвращаемая экспедиция на спутник нашей планеты.

Пока весь мир обсуждает успех «Чанъэ-5», сами китайцы готовят новую экспедицию к земному спутнику. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Бэйцзин жибао, запуск хотят провести в 2024 году. Параллельно КНР уже готовит будущие проекты — «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8».

Для запуска станции используют ракету-носитель «Чанчжэн-5». Согласно плану, беспилотный космический аппарат «Чанъэ-6» должен приземлиться на поверхность спутника, взять лунные образцы и отправить их домой.

Напомним, «Чанъэ-5» совершил историческую посадку на Луне в декабре прошлого года. Аппарат успешно собрал лунные образцы и доставил их на Землю для изучения. Эта миссия стала не только демонстрацией научного потенциала Китая, но и элементом подготовки к пилотируемому полету к спутнику.

«Чанъэ-5» Источник изображения: cgtn

В отдаленной перспективе КНР вместе с Россией могут создать долговременную лунную базу: во всяком случае, сами китайцы недавно выразили готовность к реализации задуманного.

А в ближайших планах Пекина — запуск первого модуля новой национальной орбитальной станции.