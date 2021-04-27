Китайскую миссию по изучению Луны "Чанъэ-6" запланировали на 2024 год

По словам главного конструктора китайской программы по изучению Луны Ху Хао, КНР собирается продвигать лунные исследования сразу по нескольким направлениям

ПЕКИН, 26 апреля. /ТАСС/. Центр лунных исследований и космических программ КНР планирует осуществить следующую миссию по изучению естественного спутника Земли "Чанъэ-6" ориентировочно в 2024 году. Об этом сообщила в понедельник газета "Бэйцзин жибао".

"Запуск космического аппарата "Чанъэ-6" планируется осуществить примерно в 2024 году, параллельно ведется работа над последующими проектами - "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", - цитирует издание главного конструктора китайской программы по изучению Луны Ху Хао.

По его словам, Китай собирается продвигать лунные исследования сразу по нескольким направлениям. Параллельно прорабатываются вопросы по созданию на Луне международной базы, меморандум о строительстве которой подписали в марте Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Роскосмос.

Госсовет КНР утвердил национальный проект по исследованию Луны в 2004 году, а через три года состоялся запуск космического аппарата "Чанъэ-1", который сфотографировал орбиту естественного спутника Земли. В 2010, 2013 и 2019 годах в космос были отправлены еще три лунных зонда.

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунной горной породы для изучения специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы.

17 декабря возвращаемая капсула "Чанъэ-5" успешно приземлилась на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере страны. Китай стал первым за последние 44 года государством, осуществившим миссию по транспортировке геологической породы с поверхности Луны. К 2030 году CNSA планирует отправить туда пилотируемую миссию.