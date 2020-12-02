Войти
Naked Science

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» приземлился на Луне

260
0
0
Посадка «Чанъэ-5»
Посадка «Чанъэ-5».
Источник изображения: cgtn

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» совершила успешную посадку на лунной поверхности. Аппарат возьмет образцы лунного грунта и доставит их на Землю.

Как сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA), аппарат «Чанъэ-5» сел на поверхность Луны. «После приземления спускаемый аппарат под управлением с Земли официально начал свою работу на поверхности Луны, которая продлится двое суток», — говорится в заявлении.

Аппарат запустили с космодрома Вэньчан 23 ноября 2020 года. 28-го числа он вышел на окололунную орбиту, а 30-го числа провели разделение посадочного и служебного модулей. Первого декабря начался спуск к лунной поверхности, завершившийся посадкой в районе вулканического пика Рюмкера.


Посадка «Чанъэ-5» / ©twitter

В рамках миссии аппарат пробурит поверхность небесного тела, собрав до двух килограммов грунта. После получения образцов модуль должен состыковаться с орбитальным аппаратом, который отправится к Земле. Последний должен в итоге сгореть в атмосфере планеты: полученные образцы на Землю доставит возвращаемый модуль, на который они будут перегружены.

«Чанъэ-5»

Источник изображения: cgtn


Посадочный модуль имеет оптические камеры, минеральный спектрометр, анализатор почвенного газа, инструмент анализа состава почвы, анализатор температуры проб и роботизированную буровую установку. Общая масса станции «Чанъэ-5» составляет 8200 килограммов.

Предполагается, что полученные в рамках миссии образцы позволят узнать больше о строении Луны и происходящих на ней геологических процессах.

Схема миссии «Чанъэ-5»

Источник изображения: universemagazine

«Чанъэ-5» — исключительно важный аспект китайской программы освоения спутника Земли. Она стала первой возвращаемой миссией КНР к Луне. Успех приблизит Поднебесную к первому старту пилотируемой экспедиции к спутнику: согласно планам, она может состояться уже в 2020-х. Построить базу на Луне Китай может примерно к середине века.

Ключевыми аспектами китайской пилотируемой миссии к Луне должны стать новая сверхтяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-9», а также перспективный многоразовый космический корабль.

Первый запуск корабля нового поколения КНР осуществила в мае 2020-го. Эти испытания стали по совместительству первым успешным стартом ракеты-носителя Long March-5B — версии Long March 5, которую отличает повышенная грузоподъемность.

Россия также создает принципиально новый пилотируемый космический корабль. Он известен как «Орел» или «Федерация». Согласно недавно обнародованной информации, испытать систему спасения для аппарата хотят в 2023 году. Первый полет корабля можно ожидать примерно в середине десятилетия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
Робот
Чанчжэн
Похожие новости
25.05.2020
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
11.03.2015
Документ дня: Ждут ли АТР новые звездные войны?
15.01.2015
Китай наращивает военную мощь
19.06.2012
Космическая программа Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия