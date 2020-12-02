Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» приземлился на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» совершила успешную посадку на лунной поверхности. Аппарат возьмет образцы лунного грунта и доставит их на Землю.

Как сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA), аппарат «Чанъэ-5» сел на поверхность Луны. «После приземления спускаемый аппарат под управлением с Земли официально начал свою работу на поверхности Луны, которая продлится двое суток», — говорится в заявлении.

Аппарат запустили с космодрома Вэньчан 23 ноября 2020 года. 28-го числа он вышел на окололунную орбиту, а 30-го числа провели разделение посадочного и служебного модулей. Первого декабря начался спуск к лунной поверхности, завершившийся посадкой в районе вулканического пика Рюмкера.

Посадка «Чанъэ-5» / ©twitter

В рамках миссии аппарат пробурит поверхность небесного тела, собрав до двух килограммов грунта. После получения образцов модуль должен состыковаться с орбитальным аппаратом, который отправится к Земле. Последний должен в итоге сгореть в атмосфере планеты: полученные образцы на Землю доставит возвращаемый модуль, на который они будут перегружены.

«Чанъэ-5» Источник изображения: cgtn

Посадочный модуль имеет оптические камеры, минеральный спектрометр, анализатор почвенного газа, инструмент анализа состава почвы, анализатор температуры проб и роботизированную буровую установку. Общая масса станции «Чанъэ-5» составляет 8200 килограммов.

Предполагается, что полученные в рамках миссии образцы позволят узнать больше о строении Луны и происходящих на ней геологических процессах.

Схема миссии «Чанъэ-5» Источник изображения: universemagazine

«Чанъэ-5» — исключительно важный аспект китайской программы освоения спутника Земли. Она стала первой возвращаемой миссией КНР к Луне. Успех приблизит Поднебесную к первому старту пилотируемой экспедиции к спутнику: согласно планам, она может состояться уже в 2020-х. Построить базу на Луне Китай может примерно к середине века.

Ключевыми аспектами китайской пилотируемой миссии к Луне должны стать новая сверхтяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-9», а также перспективный многоразовый космический корабль.

Первый запуск корабля нового поколения КНР осуществила в мае 2020-го. Эти испытания стали по совместительству первым успешным стартом ракеты-носителя Long March-5B — версии Long March 5, которую отличает повышенная грузоподъемность.

Россия также создает принципиально новый пилотируемый космический корабль. Он известен как «Орел» или «Федерация». Согласно недавно обнародованной информации, испытать систему спасения для аппарата хотят в 2023 году. Первый полет корабля можно ожидать примерно в середине десятилетия.