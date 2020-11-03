Озвучены сроки испытаний спасательной системы космического корабля «Орел»

Российские разработчики хотят испытать спасательную систему космического корабля нового поколения в 2023 году. Она будет сложнее системы, которой оснащены аппараты семейства «Союз».

Примерно в середине 2020-х Россия может совершить первый запуск космического корабля «Орел». Теперь стали известны сроки испытаний спасательной системы для этого аппарата.

По словам руководителя Московского института теплотехники академика РАН Юрия Соломонова, бросковые тесты ракетного блока аварийного спасения хотят провести в 2023 году. Деньги на разработку системы уже выделили. Работы по проекту ведут в плановом режиме.

Как рассказал Соломонов, комплекс будет сложнее системы, которой сейчас оснащают корабли «Союз-МС». Согласно концепции, новым ракетным блоком аварийного спасения будут управлять двигатели, при этом наличия аэродинамических стабилизаторов не предполагается.

Напомним, ранее стали известны некоторые другие подробности о перспективном космическом корабле.

«Орел», известный до этого как «Федерация», начали разрабатывать в 2009-м. Предполагается, что он сможет доставлять грузы и людей на МКС, а также будет применяться для полетов к Луне.