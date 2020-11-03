Войти
Naked Science

Озвучены сроки испытаний спасательной системы космического корабля «Орел»

614
0
0
Макет «Орла»
Макет «Орла».
Источник изображения: roscosmos

Российские разработчики хотят испытать спасательную систему космического корабля нового поколения в 2023 году. Она будет сложнее системы, которой оснащены аппараты семейства «Союз».

Примерно в середине 2020-х Россия может совершить первый запуск космического корабля «Орел». Теперь стали известны сроки испытаний спасательной системы для этого аппарата.

По словам руководителя Московского института теплотехники академика РАН Юрия Соломонова, бросковые тесты ракетного блока аварийного спасения хотят провести в 2023 году. Деньги на разработку системы уже выделили. Работы по проекту ведут в плановом режиме.

Как рассказал Соломонов, комплекс будет сложнее системы, которой сейчас оснащают корабли «Союз-МС». Согласно концепции, новым ракетным блоком аварийного спасения будут управлять двигатели, при этом наличия аэродинамических стабилизаторов не предполагается.

Напомним, ранее стали известны некоторые другие подробности о перспективном космическом корабле.

«Орел», известный до этого как «Федерация», начали разрабатывать в 2009-м. Предполагается, что он сможет доставлять грузы и людей на МКС, а также будет применяться для полетов к Луне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МИТ
Проекты
Луна
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Похожие новости
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
07.11.2018
Управляющий МКС российский компьютер сломался
16.05.2017
Космодром Байконур. Досье
18.11.2014
«Коммерсантъ» узнал о планах создания российской орбитальной станции
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.11 17:07
  • 18
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"
  • 03.11 16:52
  • 4
Источник: первый серийный Су-57 с двигателем второго этапа сдадут Минобороны в декабре
  • 03.11 16:12
  • 67
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 03.11 16:05
  • 79
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 03.11 15:21
  • 6
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 03.11 15:05
  • 4
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 03.11 14:51
  • 59
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.11 11:19
  • 4
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.11 10:51
  • 1
"Тактику боя будут менять": у России появилось новое ударное оружие
  • 03.11 09:38
  • 161
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 03.11 09:13
  • 1
От боевого «Сармата» к гражданскому «Лидеру»
  • 03.11 08:28
  • 1
Назван срок развертывания спутниковой системы РФ услуг интернета вещей
  • 03.11 06:28
  • 3
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 02.11 23:26
  • 1
Как агенты ЦРУ хитростью раздобыли секреты комплекса С-75 во Вьетнаме
  • 02.11 22:09
  • 33
Союзничек…