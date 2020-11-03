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ТАСС

Испытания системы спасения лунного корабля "Орел" начнутся в 2023 году

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Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов
Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов отметил, что новая система спасения очень сложна с точки зрения функционирования

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бросковые испытания системы аварийного спасения (САС) нового российского пилотируемого корабля "Орел" начнутся в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС генконструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов, который отметит 3 ноября свое 75-летие.

"Это так называемый ракетный блок аварийного спасения для пилотируемых пусков на больших носителях. Работа строится таким образом, чтобы в 2023 году провести первые бросковые испытания. Натурные", - сказал Соломонов, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что деньги на работы выделены, работы идут в плановом порядке.

Генконструктор также отметил, что новая система спасения очень сложна с точки зрения функционирования.

Сейчас системы спасения ставятся на корабли "Союз", задача системы - увести головной блок с кораблем в сторону от аварийной ракеты. САС "Союза" состоит из штанги с ракетным двигателем и решетчатых стабилизаторов, которые делают отделяемый блок устойчивым в полете.

Ракетный блок аварийного спасения "Орла" будет существенно сложнее, так как будет управляться двигателями, без аэродинамических стабилизаторов. Новая САС будет состоять только из штанги, где будут размещены два двигателя - основной и двигатель управления.

Перспективный транспортный корабль "Орел", ранее называвшийся "Федерация", разрабатывается для использования в российской программе исследования и освоения Луны.

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Страны
Россия
Компании
МИТ
Проекты
Луна
Союз ПКК
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