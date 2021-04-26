Первый модуль китайской космической станции доставлен на стартовый стол. «Великий поход 5B» готовится в запуску

Строительство обитаемой китайской орбитальной лаборатории третьего поколения вот-вот войдет в активную фазу. На ближайшие два года Поднебесная запланировала одиннадцать запусков, включающих как модули новой космической станции, так и миссии снабжения, а также пилотируемые полеты. Первый из них состоится совсем скоро — на следующей неделе. Центральный модуль под названием «Тяньхэ» уже установлен на ракету-носитель, а сама полностью собранная «Чанчжэн-5B» перемещена из здания вертикальной сборки на стартовый стол.

Как пишет портал SpaceNews, ракета «Чанчжэн-5B» (что переводится, как «Великий поход 5B», также обозначается CZ-5B) проехала последние 2,7 километра по земле ранним утром в пятницу. Этот путь из здания вертикальной сборки до стартового стола занял около двух с половиной часов. С этого момента на космодроме Вэньчан, который расположен на острове Хайнань, самой южной части материкового Китая, началась предпусковая подготовка носителя.

Под обтекателем этой «Чанчжэн-5B» находится модуль «Тяньхэ» длиной 16,6 метров и диаметром 4,2 метра в транспортной конфигурации (со сложенными солнечными батареями и антеннами). Весящий более 22 тонн, он станет ядром новой модульной космической станции. Официально дата и время старта еще не объявлены, однако ранее пуск планировался на 29 апреля. Если все пройдет гладко, еще через месяц к модулю отправится грузовой корабль «Тяньчжоу», а в начале лета — и первый экипаж на корабле «Шэньчжоу».

Стенд, посвященный новой орбитальной станции на Китайской космической конференции в Нанкине, 2021 год. Источник: ©Xinhua, Ji Chunpeng

Макет «Чанчжэн-5» (в центре экспозиции) на Китайской космической конференции в Нанкине, 2021 год. Несмотря на короткий послужной список, ракета уже отметилась отправкой миссий к Луне и Марсу. Источник: ©Xinhua, Ji Chunpeng

Следующие два модуля, уже лабораторных, к «Тяньхэ» пристыкуют не ранее 2022 года. До этого на станции побывает, как минимум, три смены экипажей. На первых порах пребывание не планируется постоянным, эксплуатировать ее будут «наездами». В отсутствии тайконавтов одинокий «Тяньхэ» должен функционировать в автономном режиме под контролем наземного центра управления. Когда станция примет промежуточную многомодульную конфигурацию в виде буквы «Т», возможно, она станет постоянно обитаемой. Как до этого «Мир» и МКС. Ну а ближе к концу 2020-х к ней могут добавить еще несколько модулей, но настолько далеко идущие планы пока что выглядят туманно.

«Железо»

Как «Тяньхэ», так и «Чанчжэн-5B» — большой шаг вперед для китайской космонавтики. Основной модуль космической станции представляет собой энергетический, управляющий и стыковочный центр всей будущей орбитальной конструкции. Он состоит из трех главных отсеков: служебного, лабораторного и стыковочного. Первый, самый большой, в нем расположено основное оборудование систем жизнеобеспечения, ориентации, терморегуляции, энергоснабжения и управления, а также один стыковочный порт («задний»). Там же предстоит и жить будущим обитателям станции, по крайней мере, пока к ней не пристыкуют дополнительные модули.

Лабораторный отсек чуть короче и меньше в диаметре, на его внешней стороне размещены солнечные батареи, антенны связи и, возможно, большой роботизированный манипулятор. Внутри, насколько известно, установлены стойки для экспериментов, аналогичные тем, что используются NASA для модулей МКС, а также сопутствующее оборудование. Самый верхний (если смотреть на «Тяньхэ» под обтекателем ракеты) — сферический стыковочный отсек. На нем есть целых четыре порта для стыковки модулей или космических кораблей и один люк для выхода в открытый космос.

Устройство модуля «Тяньхэ» на основании данных из открытых источников. Источник: ©Leebrandoncremer, Wikimedia

Схема китайской космической станции нового поколения. В центре — модуль «Тяньхэ», справа и слева к его сферическому стыковочному отсеку пристыкованы «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Сверху — грузовой корабль «Тяньчжоу», снизу — пилотируемый «Шэньчжоу». Источник: ©Craigboy, Wikimedia

Лабораторный модуль «Мэнтянь». Источник: ©Leebrandoncremer, Wikimedia

Лабораторный модуль «Вэньтянь». Источник: ©Leebrandoncremer, Wikimedia

Следующие два модуля — «Вэньтянь» и «Мэнтянь», — будут нести гораздо больше научного оборудования: их предназначение, в первую очередь, лабораторное. В собранном виде с пристыкованными космическими кораблями «Тяньчжоу» и «Шэньчжоу» (грузовой и пилотируемый, соответственно), конструкция будет сильно напоминать советско-российский «Мир». Как и первая в истории многомодульная орбитальная лаборатория, пока неназванная китайская станция относится к третьему поколению. Это означает, что она предназначена для постоянного проживания экипажа и составлена из нескольких крупных структурных блоков, выводимых отдельными запусками.

К первому и второму поколениям, например, относят советские «Алмазы» и «Салюты», а также американскую Skylab, равно как и предыдущие китайские «Тяньгун». Классификация неофициальная и, как правило, различают их по возможности дополнительного снабжения автоматическими грузовыми космическими кораблями (как поздние «Салюты»).

Модель грузового космического корабля «Тяньчжоу». Источник: ©Godai, Wikimedia

Схема «Шэньчжоу», хорошо видно, что его конструкция во многом повторяет опробованные в советских «Союзах» решения, пусть и здорово переосмысленные. Источник: ©Reubenbarton, Wikimedia

Носитель тяжелого класса «Чанчжэн-5B» заслуживает внимания, как наиболее передовая ракета Поднебесной. Впервые в истории китайской космонавтики на ее первой ступени установлены водородно-кислородные двигатели большой мощности. Боковые ускорители, вопреки обыкновению, не на токсичных высококипящих компонентах топлива, а керосин-кислородные. В базовой модификации CZ-5, с водородной второй ступенью и разгонным блоком (третьей ступенью) она может забросить 14,4 тонны на геопереходную орбиту. В такой конфигурации только разгонный блок использует ядовитые горючее и окислитель — несимметричный диметилгидразин и тетраоксид азота, но это распространенная практика.

А вот вариант CZ-5B интересен тем, что на нем даже вторая ступень не устанавливается: только центральный блок и боковые ускорители. Зато такой «Великий поход» может доставить на низкую околоземную орбиту внушительные 25 тонн. Это делает «Чанчжэн-5B» одной из самых мощных ракет современности — она превосходит возможности как российских «Протон-М» и «Ангара А5», так и американского Falcon 9 или европейского Ariane 5. Из эксплуатируемых сейчас носителей тяжелого класса по максимальной выводимой массе CZ-5B уступает только Delta IV Heavy и Falcon Heavy. Правда, с надежностью у китайской ракеты пока не все гладко — из шести запусков один был неудачным.

Наконец, нельзя не упомянуть и планы Китайского космического агентства по созданию пилотируемого корабля нового поколения. Напомним, «Шэньчжоу» своими корнями уходит в советские разработки по программе «Союз». Пока не названный корабль должен его заменить, но ход проекта, как это обычно бывает в случае Поднебесной, окутан завесой тайны. Известно только, что в 2016 и 2020 году проводились летные испытания. Пока что на всех рейсах к будущей орбитальной станции указаны старые добрые «Шэньчжоу», но речь о том, что тайконавты к ней должны будут летать на новых кораблях шла давно.