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Naked Science

Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году

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Источник изображения: naked-science.ru

России, возможно, придется перенести на 2022 год беспилотную миссию «Луна-25». Последняя имеет для космической индустрии страны особое значение, так как должна стать началом масштабной программы освоения спутника Земли.

О возможном переносе сроков запуска миссии «Луна-25» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее аппарат хотели запустить 1 октября 2021 года, однако теперь возникли проблемы, связанные с поставками оборудования.

Октябрь все еще рассматривают как основной месяц старта, но точно определить дату предстоит в августе. Если затруднения не удастся устранить, запуск придется перенести на май 2022 года.

Последним аппаратом, запущенным в рамках советской лунной программы, стала станция «Луна-24». Она стартовала с космодрома Байконур 9 августа 1976 года.

Запуск «Луны-25» произведут с Восточного, используя ракету-носитель «Союз-2.1б». Ранее стало известно, что аппарат рассматривают в контексте реализации первого этапа создания российско-китайской станции. Начать фактическое строительство станции планируют во второй половине десятилетия.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Луна
Союз-2 РН
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1 комментарий
№1
07.06.2021 17:18
Обидно будет если...
0
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