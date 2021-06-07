Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году

России, возможно, придется перенести на 2022 год беспилотную миссию «Луна-25». Последняя имеет для космической индустрии страны особое значение, так как должна стать началом масштабной программы освоения спутника Земли.

О возможном переносе сроков запуска миссии «Луна-25» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее аппарат хотели запустить 1 октября 2021 года, однако теперь возникли проблемы, связанные с поставками оборудования.

Октябрь все еще рассматривают как основной месяц старта, но точно определить дату предстоит в августе. Если затруднения не удастся устранить, запуск придется перенести на май 2022 года.

Последним аппаратом, запущенным в рамках советской лунной программы, стала станция «Луна-24». Она стартовала с космодрома Байконур 9 августа 1976 года.

Запуск «Луны-25» произведут с Восточного, используя ракету-носитель «Союз-2.1б». Ранее стало известно, что аппарат рассматривают в контексте реализации первого этапа создания российско-китайской станции. Начать фактическое строительство станции планируют во второй половине десятилетия.