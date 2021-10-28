Войти
ТАСС

ЕКА обсуждает возможность участия в российско-китайской лунной станции

187
0
0
Рене Пишель
Рене Пишель.
Источник изображения: © EPA/MAXIM SHIPENKOV

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) обсуждает со странами, которые в него в ходят, возможность участия в российско-китайском проекте Международной научной лунной станции. Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

"На данный момент ЕКА продолжает внутреннее обсуждение со странами-участницами возможность участия в проекте Международной научной лунной станции", - отметил Пишель.

В марте этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

В конце мая заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что госкорпорация и Китайское национальное космическое управление пригласили партнеров в проект Международной научной лунной станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CNSA
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
28.10.2021
Европа может принять участие в проекте российско-китайской лунной станции
27.10.2021
Сверяя космические часы: о чем говорили главы национальных агентств в Дубае
01.10.2021
Роскосмос планирует подписать с ESA договор о сотрудничестве в области исследования Луны
19.07.2021
The Guardian (Великобритания): космическая гонка началась снова — но кто в ней победит?
16.06.2021
Рогозин: Россия и Китай ведут переговоры со многими партнерами по участию в лунной станции
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО