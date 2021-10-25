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Naked Science

Россия отработала противодействие гиперзвуковому оружию

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские военные провели учения, направленные на противодействие гиперзвуковым системам. Результаты признали успешными. При этом, по словам экспертов, на вооружении иностранных армий таких комплексов пока нет.

О проведении в России антигиперзвуковых учений со ссылкой на источники в Минобороны сообщили «Известия». Масштабные мероприятия прошли в начале месяца. Во время маневров в ряде российских регионов полки противовоздушной обороны отразили массированные учебные удары с применением авиации и гиперзвуковых ракет.

Подразделения ПВО выполнили реальные боевые стрельбы по мишеням, которые имитировали сверхскоростные цели. Помимо этого, зенитчики провели электронные пуски, предполагающие отработку всего алгоритма действий боевого расчета без запуска ракет.

Учения стали частью итоговой ежегодной проверки боеготовности, при этом они подчинялись «единому замыслу». Задачей было проверить возможности ПВО отражать массированный удар с нескольких направлений.

Для маневров задействовали несколько зенитно-ракетных полков, в том числе из состава Западного и Восточного военных округов. Результаты учений в Минобороны признали успешными.

Как отмечают «Известия», ранее военное ведомство рассказало об отдельных эпизодах маневров. Так, на полигон Ашулук зенитные ракетные системы С-400 поучаствовали в боевых стрельбах по мишеням, которые имитировали, в частности, гиперзвуковое оружие. На полигоне Капустин Яр провели учения С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Во время них расчеты поражали высокоскоростные, маневренные и летящие на предельно малых высотах цели.


Панцирь-С1.
Источник: ©wikipedia

По словам военного обозревателя Дмитрия Корнева, на учениях отработали противодействие вероятным аналогам гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую вскоре должен получить ВМФ России. По мнению эксперта, иностранные армии не имеют на вооружении гиперзвуковых систем, однако работы в этом направлении активно ведут, в частности, китайцы и американцы.

Напомним, на днях стало известно о нескольких испытаниях США прототипов гиперзвукового оружия.

Американцы наиболее комплексно из всех подошли к вопросу создания гиперзвукового оружия. Известно, что они хотят оснастить новыми (частично унифицированными) ракетами флот, Сухопутные силы и ВВС. При этом для воздушных платформ создают сразу несколько гиперзвуковых систем вооружений.

Об успешных испытаниях одного из них — комплекса Hypersonic Air-breathing Weapon Concept — стало известно в сентябре. В свою очередь, на тестах ракеты AGM-183A ARRW американцы систематически сталкиваются с проблемами.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Циркон-С 3М22
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
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