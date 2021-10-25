Одним МАХом: в России провели учения против гиперзвукового оружия

ПВО готовится отражать атаки еще не существующих в иностранных государствах боеприпасов

В начале октября в России прошли антигиперзвуковые военные учения. В ходе маневров в нескольких регионах страны полки противовоздушной обороны отражали массированные учебные удары авиации, а также крылатых и гиперзвуковых ракет вероятного противника. Также подразделения ПВО провели реальные боевые стрельбы по мишеням, имитирующим сверхскоростные цели, на полигоне Ашалук в Астраханской области. Эксперты отмечают, что на вооружении иностранных армий гиперзвуковых систем пока нет, но ПВО должна быть готова отразить такую угрозу уже сейчас.

На полигонах

Учения Войск противовоздушной и противоракетной обороны проходили в рамках итоговой ежегодной проверки боеготовности, но подчинялись единому замыслу, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Ставилась задача проверки возможностей сил ПВО отразить одновременный массированный удар вероятного противника с нескольких направлений.

По словам источников, акцент учений был сделан на борьбу с перспективными гиперзвуковыми средствами поражения, а также с крылатыми ракетами. Также отдельно отрабатывалась борьба и с традиционными целями — самолетами и беспилотными летательными аппаратами. В маневрах приняли участие несколько зенитно-ракетных полков, в том числе из состава Западного и Восточного военных округов. Зенитчики провели учебные электронные пуски (когда отрабатывается весь алгоритм действия боевого расчета зенитного комплекса, но пуск ракеты не производится), а также стрельбы на полигонах Ашулук и Капустин Яр.

Как отметили источники «Известий» в военном ведомстве, результаты прошедших учений были признаны успешными. С поставленными задачами части противовоздушной обороны справились.

Панцирь-С1 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Минобороны уже рассказывало об отдельных эпизодах масштабных маневров. В частности, зенитный ракетный полк Ленинградского объединения ПВО Западного военного округа, вооруженный системами С-400 «Триумф», в ходе маневров был переброшен из Ленинградской в Астраханскую область на полигон Ашулук. По прибытии к месту назначения расчеты С-400 приняли участие в боевых стрельбах по мишеням, имитирующим самолеты, баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты условного противника. Помимо этого, военнослужащие успешно сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.

А на полигоне Капустин Яр прошли учения С-400 и «Панцирей-С1» зенитного ракетного полка из состава войск и сил на Северо-Востоке России, в ходе которых расчеты уничтожили шесть высокоскоростных, манёвренных и летящих на предельно малых высотах. На них задействовали 150 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники.

С математической точностью

На таких учениях отрабатываются все возможные модели ведения боевых действий, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— В военном деле важно действовать на упреждение, — объяснил эксперт. — Вероятный противник, может быть, еще не получил на вооружение определенные виды ракет, но наши ученые их уже изучают и разрабатывают математические модели их применения и вероятных боевых действий. После этого на полигонах воспроизводится максимально близкая к боевой обстановка и проводятся учения частей ПВО. По их итогам выясняется, что наша ПВО может сделать, а что — нет. Только так можно подготовиться к эффективному противодействию новому оружию.

Сейчас гиперзвуковых ракет на вооружении иностранных армий нет, но работы по их разработке активно ведутся в США, Китае и в ряде других, в том числе и европейских, стран. Известно, что США занимаются гиперзвуковыми ракетами наземного базирования, получившими название Dark Eagle, и проводят пуски демонстраторов авиационного воздушно-реактивного оружия (HAWC). Такие боеприпасы рано или поздно появятся и поступят на вооружение зарубежных государств, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— На российских учениях отрабатывалась борьба с гиперзвуковыми крылатыми ракетами —вероятными аналогами российского «Циркона», — объяснил он. — Такие цели могут уничтожать системы ПВО семейства С-300, а также С-350, С-400 и С-500. Помогут справится с угрозой и последние модификации «Буков». Будущие модели «Панциря», особенно его морские версии, тоже должны поражать гиперзвуковые боеприпасы. Они обязательно будут использоваться против боевых кораблей.

В ходе боевых действий гиперзвуковые боеприпасы важно вовремя обнаружить, добавил эксперт.

— При отражении такого удара должны участвовать все системы контроля воздушного пространства, — подчеркнул Дмитрий Корнев. — Им надо будет вовремя предупредить расчеты ПВО об опасности. На маневрах должны были выяснить, насколько эффективно ПВО может обнаруживать такие цели и какой их процент удается уничтожить.

Новые противоракеты и АСУ

В российской армии постоянно совершенствуется тактика противодействия воздушным угрозам, а на вооружение поступает новая техника.

«Известия» писали, что на боевое дежурство готовится заступить первый полк ЗРС С-350 «Витязь». Это одна из самых современных и эффективных зенитных систем в мире. Она способна перехватывать любые цели и отличается особой мобильностью: за считаные часы полк может пройти по бездорожью сотни километров.

В 2021 году Вооруженные силы планируют принять на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С». Ожидается и премьера принципиально новых зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

С-500 должны получить новейшие противоракеты-перехватчики, которые смогут уничтожать боеголовки баллистических ракет противника. Разработка системы, способной поражать самолеты и любые гиперзвуковые летательные аппараты, должна завершиться в этом году. Она уже прошла испытания и подтвердила свои характеристики.

ЗРС С-350 «Витязь» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как сообщало военное ведомство, в ходе стратегических учений «Запад-2021» была создана единая система противовоздушной обороны. В нее включили все средства разведки, а также системы и комплексы ПВО, принимавшие участие в маневрах. Группировка управлялась с помощью современной автоматизированной системы управления (АСУ).

Электроника позволила в минимальные сроки идентифицировать и распределить воздушные цели между средствами ПВО, а также довести до боевых расчетов команды на их уничтожение. Работа АСУ и взаимодействие частей ПВО отрабатывались в условиях, близких к боевым: на технику воздействовали комплексы радиоподавления, а средствам связи ставили радиопомехи.

Богдан Степовой