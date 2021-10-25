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Naked Science

США провели три испытания, направленных на разработку гиперзвукового оружия

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Источник изображения: naked-science.ru

Американские Армия и ВМС протестировали прототипы гиперзвуковых комплексов вооружений. Ранее стало известно об испытаниях ракеты HAWC воздушного базирования.

Два дня назад Военно-морские и Сухопутные силы США провели испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия, которые послужат основой для разработки новых систем. Все три теста назвали успешными.

Испытания провели в тот же день, когда президент Джо Байден выразил беспокойство относительно китайского гиперзвукового оружия.

О разработке американцами новых гиперзвуковых систем известно давно. Пентагон хочет вооружить новыми ракетами Сухопутные силы, флот и ВВС.

Гиперзвуковых систем воздушного базирования будет как минимум несколько. Среди прочего американцы продолжают работать над относительно небольшой ракетой HAWC, которую смогут нести истребители: успешные тесты новой системы провели не так давно.


Визуализация гиперзвуковой ракеты HAWC.
Источник: darpa.mil/Raytheon Missiles & Defense

При этом Вашингтон систематически сталкивается с трудностями в разработке другого комплекса — AGM-183A ARRW. Носителем этой ракеты должен выступать, в частности, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Облик ARRW представили еще несколько лет назад, во время первых тестов: тогда мы могли видеть массогабаритный макет.

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Страны
Китай
США
Продукция
B-52
Проекты
ГЗЛА
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