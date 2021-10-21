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Северная Корея подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подводной лодки

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Источник изображения: Фото: KCNA / Reuters

КНДР подтвердила, что 19 октября успешно провела испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), передает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении ЦТАК подчеркивается, что новая БРПЛ с использованием таких передовых технологий управления и наведения, как боковые маневры и «глиссирующие прыжки», внесет значительный вклад в развитие оборонных технологий Северной Кореи, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота страны.

Отмечается, что первый успешный запуск баллистической ракеты морского базирования Академия обороны произвела пять лет назад. Сейчас же она «снова достигла успешного пуска с подлодки БРПЛ нового типа». Известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын не принимал участие в испытаниях ракеты.

19 октября сообщалось, что КНДР запустила два неопознанных снаряда в Японском море. Береговая охрана Японии выпустила соответствующее предупреждение для судов. Запуск КНДР баллистической ракеты также подтвердило Минобороны Южной Кореи.

Ранее в Северной Корее показали новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». По мнению экспертов, она обладает внешним сходством с DF-17, состоящей на вооружении Народно-освободительной армии Китая.


Марина Совина

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Страны
Китай
КНДР
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
ГЗЛА
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