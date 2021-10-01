Санкэй (Япония): Северная Корея успешно разрабатывает гиперзвуковые ударные ракеты

Японские СМИ сообщают об успешном запуске в Северной Корее гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». В мировом «клубе гиперзвука» пополнение? Японцы боятся обострения напряженности в Азии и во всем мире. «Кругом враги!», «За нас никто воевать не будет!», «Американцы нас обманут!», «Пхеньян, да стреляй прямо по Сеулу!»

В весьма многозначительной привязке по времени к испытательному пуску Соединенными Штатами гиперзвукового оружия вчера Северная Корея сообщила об успешном испытательном пуcке своей гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", осуществленном 28 сентября с полигона Доян уезда Рёнрим провинции Чаган.

Экспериментальным запуском занимался специальный научно-исследовательский институт Академии обороны Северной Кореи.

Отмечается, что за испытанием наблюдал член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон вместе с руководящими кадрами в области военной промышленности.

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи в своем сообщении особо подчеркивает тот факт, что разработка гиперзвуковой ракеты является одной из пяти первоочередных задач в области ракетных технологий на текущую пятилетку и отмечает, что ее реализация "продвигается вперед".

"Скорость ракеты составила 5 Махов", - сообщают северокорейские СМИ. Однако южнокорейские военные и разведсообщество, якобы внимательно наблюдавшие за пуском при помощи разведывательных спутников и самолетов, оценили ее скорость пока только в 3 Маха.

Любопытным оказалось сообщение центрального органа Лиги корейских резидентов в Японии (Тёсэн Сорэн) - газеты "Тёсэн симпо", которая явно по указке из Пхеньяна отметила, что ракета "Хвасон-8" способна "нести ядерную боеголовку".

Гиперзвуковое оружие опасно тем, что такая ракета летит с чрезвычайно высокой скоростью в достаточно низких слоях атмосферы, что затрудняет ее обнаружение с помощью обычных наземных радаров системы ПРО. Россия уже развернула свои гиперзвуковые ракеты "Авангард" и "Кинжал" против системы противоракетной обороны США, а в прошлом году Китай также начал развертывание новой баллистической ракеты "Дунфэн 17", способной нести гиперзвуковое оружие. США также объявили 27 сентября о том, что им впервые удалось запустить гиперзвуковую ракету. Северная Корея провела первое испытание гиперзвуковой ракеты примерно одновременно с заявлением США. Таким образом, Пхеньян вошел в этот избранный "элитный клуб" стран, обладающих гиперзвуковым оружием. Для Японии такое обострение напряженности в регионе и мире опасно.

Как указывает ЦТАК, "проведенный 28 сентября пуск продемонстрировал управляемость и устойчивость ракеты, а также маневренность отделяемой боевой части и ее высокие планирующие характеристики".

Агентство также подчеркнуло стабильность "ампулированной" (заранее заполненной) топливной системы и двигателя, а секретарь партии Пак Чон Чон подчеркнул важность технологии ампулирования, то есть снаряжения ракеты топливом еще до пуска и ее хранения в заправленном состоянии. Похоже, что технология хранения и загрузки в ракету жидкого топлива, и ее хранения в "контейнерном" состоянии, быстро продвигается в Северной Корее вперед. Это означает, что ракеты типа "Хвасон-8" можно будет запускать так же быстро, как твердотопливные ракеты. Главный научный сотрудник из южнокорейского "Военного исследовательского института 21 века" Рю Сон Ёп полагает, что "Хвасон-8" имеют такие же характеристики запуска, как и ракеты на твердом топливе.

Южнокорейские военные рассматривают проведенные в Северной Корее испытания гиперзвукового оружия как раннюю стадию его разработки, но в то же время с тревогой отмечают, что на последнем партийном съезде генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын объявил о политике создания в стране различных средств ядерного нападения, что усиливает северокорейскую угрозу для Японии, США и Южной Кореи.

Комментарии японских читателей

PAT

Я думаю, что Северная Корея правильно делает, что разрабатывает высокотехнологичные средства нападения и обороны. Населения у нее мало, экономические возможности невысокие. Вот и делает она ставку на "беспилотные" системы с высокой ударной мощью, которые способны топить вражеские авианосцы.

А что же Япония? Нам нужно честно смотреть правде в глаза и видеть угрозы, исходящие от наших соседей. Ведь была же у нас великая эпоха Мэйдзи, когда и наша внешняя политика была сильна, и наши военные хорошо прочитывали стратегические задумки наших противников. Вспомнить только Сражение в Японском море (Цусимскую битву - прим. пер.). Да, это был удачный для нас период истории, и нам нужно на нем учиться!

mm6

Даже Северная Корея рядом с нами укрепляется. А мы поражены своим пацифизмом. Мы что, думаем, что США будут за нас воевать? Как бы не так! Они нас обманут. Нам нужно самим укреплять свою обороноспособность!

sto

Вот так сдувается наша "сила сдерживания". Это Северная Корея скоро будет нас сдерживать, а не мы ее, и ничего ей мы противопоставить не сможем!

aki

А почему бы и Японии не разработать свое гиперзвуковое оружие, если уж Северная Корея может это делать? Деньги-то у нас есть! Новому премьеру Кисиде нужно серьезно заняться этой проблемой!

dan

А кто-то несет глупости про гуманитарную помощь и снятие санкций с Северной Кореи.

Это недопустимо. Если при голодающем народе она занимается разработкой гиперзвука, то пусть делает это за свой счет. Никакой помощи и сочувствия Пхеньяну!

qxd

Нельзя забывать, что за спиной Северной Кореи маячат Китай и Россия!

Япония из региональных держав является первой целью Пхеньяна. Японцы должны это ясно понимать!

z37

Япония не занимается серьезно своей обороной, "подставляется" врагам, и когда-нибудь горько пожалеет об этом. Рассчитывать можно только на себя, а не на "доброго дядю". Никто за нас воевать не будет!

Observation balloon

Создается впечатление, что Пхеньян лучше понимает необходимость развития своих вооружений, чем Сеул и Токио. Северная Корея не боится неудач, а настойчиво добивается успеха. Так же нужно действовать и нам!

ZZZ

Похоже на то, что Северная Корея в смысле военных технологий уже начинает обходить Южную!

yam

Откуда эта беднейшая страна получает современные технологии? Кто ей помогает?

amx

Прекратите распространять фейковые новости!

zen

Ради этого нелепого ракетного фейерверка сколько жизней погубила голодом северокорейская клика? Разве это не трагедия?

fwi

Пхеньяну с ракетными технологиями явно помогает продвинутая Россия. Так что здесь нужно быть осторожнее!

kin

Пхеньян! Да чего ты осторожно экспериментируешь с этими ракетами?

Бей прямо по Сеулу, и не ошибешься!

vol

Были бы благодарны, если бы северокорейские ракеты били не в пустоту, а по Южной Корее!

Норио Сакураи (Norio Sakurai)