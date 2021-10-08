Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США

Министерство обороны США 5 октября 2021 года опубликовало снимки получения 5-м батальоном (дивизионом) 3-го артиллерийского полка 17-й бригады полевой артиллерии армии США, дислоцированной на совместной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, учебных образцов и опытной первой батареи для подготовки к эксплуатации гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), недавно получившего официальное название Dark Eagle. На снимках запечатлены несколько массо-габаритных макетов транспортно-пусковых контейнеров ракет LRHW, а также две буксируемые пусковые установки на полуприцепах, транспортируемых тягачами Oshkosh HEMTT A4 M983A4 Patriot (8x8).

Один из опытных образцов подвижной пусковой установки перспективного американского гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle на полуприцепе, буксируемом колесным тягачем Oshkosh HEMTT A4 M983A4 Patriot (8x8), полученнный 5-м батальоном (дивизионом) 3-го артиллерийского полка 17-й бригады полевой артиллерии армии США в Льюис-Маккорд (штат Вашингтон), 14.09.2021 (с) Kyle Larsen / армия США

Указано, что снимки сделаны 14 (передача двух пусковых установок) и 15 (передача массо-габаритных макетов транспортно-пусковых контейнеров ракет) сентября 2021 года, при этом заявлено, что передача должна завершиться церемонией на совместной базе Льюис-Маккорд 7 октября.

Обе поставленные пусковые установки опытной первой батареи комплекса LRHW имеют собственные названия Stormbreaker и Hyperion. На каждой пусковой установке размещаются два транспортно-пусковых контейнера ракет LRHW.

Напомним, что ракетный комплекс наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle представляет собой фактически баллистическую ракету средней дальности наземного базирования AUR (All-Up-Round), оснащенную универсальной управляемой маневренной гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) в исполнении Block 1. Дальность стрельбы комплекса официально заявлена в 1725 миль (2775 км).

Программа LRHW осуществляется при головной роли корпорации Lockheed Martin, ведущей работы совместно с Управлением гиперзвуковых проектов армии США (Army Hypersonic Project Office; входит в состав Управления ускоренного развития и критических технологий армии США - Army Rapid Capabilities and Critical Technologies Office), Сандийскими национальными лабораториями (Sandia National Laboratory) министерства энергетики США и при участии Агентства США по противоракетной обороне и компаний Dynetics Technical Solutions (DTS), Integration Innovation Inc. (i3), Verity Integrated Systems, Martinez & Turek и Penta Research.

Сандийские национальные лаборатории изначально разрабатывали оба главных компонента системы LRHW - C-HGB и AUR, но сейчас головная роль в НИОКР передана Lockheed Martin. Гиперзвуковая боеголовка C-HGB в целом разрабатывается для оснащения систем вооружения трех видов американских вооруженных сил (армии, ВВС и ВМС). Ракета AUR также будет использоваться ВМС США.

Ракета AUR имеет две твердотопливные ступени с диаметром корпуса 34,5 дюйма (887 мм), и в целом ракета комплекса LRHW в снаряженном состоянии весит . Запуск ракеты будет осуществляться из транспортно-пускового контейнера длиной около 10 м с наземной двухконтейнерной буксируемой подвижной пусковой установки c тягачом Oshkosh HEMTT A4 M983A4 Patriot (8х8). Полуприцеп пусковой установки является модифицированным полуприцепом М870 пусковой установки ЗРС Patriot. Ракетная система будет использовать для управления огнем стандартную американскую систему управления огнем ракетных войск и артиллерии AFATDS в исполнении 7.0. Штатная батарея системы LRHW будет включать четыре двухконтейнерные пусковые установки и одну машину управления огнем.

Предположительно, гирезвуковая боевая часть C-HGB основана на разработанной Сандийскими национальными лабораториями в интересах армии США экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW), летные испытания которой проводились в 2011 и 2012 годах и достигавшей скорости 8М. Для C-HGB официально пока что заявляется скорость "более 5М".

Два испытательных запуска универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой части Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) были произведены 30 октября 2017 года и 19 марта 2020 года с использованием специально разработанной Сандийскими национальными лабораториями твердотопливной ракеты-носителя STARS-4.

В августе 2019 года армия США выдала контракты Lockheed Martin на сумму 347 млн долл на разработку и создание опытного образца LRHW, и компании Dynetics Technical Solutions (DTS) на сумму 352 млн. долл. на производство первого серийного комплекта универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой части C-HGB.

Иcпытания LRHW армия США планировала начать в 2021 году с испытательными пусками примерно раз в полгода, однако сейчас начало летных испытаний перенесено на 2022 год. Уже в 2023 финансовом году предполагается начало развертывания первой батареи системы LRHW с ее постановкой на "опытно-боевое дежурство" в составе 5-го батальона (дивизиона) 3-го артиллерийского полка 17-й бригады полевой артиллерии армии США, и сейчас эта батарея получила первую матчасть и учебное имущество. Сейчас в состав бригады входят два дивизиона (батальона), оснащенных ракетными системами М142 HIMARS (в том числе ими сейчас оснащен и 5-й батальон 3-го артиллерийского полка). В последующем серийные батареи системы LRHW Dark Eagle должны сводиться в "дивизионы стратегического огневого поражения" (Strategic Fires Battalion) армии США.

ВМС США, в свою очередь, осуществляют программу разработки гиперзвуковой ракеты корабельного базирования Conventional Prompt Strike (CPS), представляющей фактически корабельный вариант LRHW в той же комбинации C-HGB и AUR. Ракета CPS предполагается для применения с надводных кораблей и подводных лодок. Планируется достижение начальной оперативной способности CPS в 2025 финансовом году, когда эта ракета должна быть развернута на американских эсминцах типа Zumwalt. С 2028 финансового года ракета CPS должна быть начата развертыванием на атомных многоцелевых подводных лодках типа Virginia серии Block V, оснащенных модулями вооружения Virginia Payload Module (VPM).

Получение двух опытных образцов подвижной пусковой установки и массо-габаритных макетов транспортно-пусковых контейнеров ракет перспективного американского гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle 5-м батальоном (дивизионом) 3-го артиллерийского полка 17-й бригады полевой артиллерии армии США в Льюис-Маккорд (штат Вашингтон), 14-15.09.2021 (с) Kyle Larsen / армия США

Слайд из официальной презентации армии США о перспективном гиперзвуковом ракетном комплексе наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle, 2021 год (с) армия США

Слайды и изображения из официальных презентаций армии США о перспективном гиперзвуковом ракетном комплексе наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle, 2020 год (с) армия США