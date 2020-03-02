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Демонстрация облика перспективной гиперзвуковой ракетной системы LRHW армии США

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На состоявшемся 27 февраля 2020 года в Вашингтоне очередном ежегодном мероприятии House Army Caucus Breakfast для членов Конгресса США, впервые были публично продемонстрированы материалы (включая макеты) о создаваемой в интересах армии США перспективной системе гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon).

Полноразмерный макет перспективного американского универсального гиперзвукового маневренного боевого блока Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) для создаваемой в интересах армии США перспективной системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), во время демонстрации на мероприятии House Army Caucus Breakfast в Вашингтоне 27.02.2020 (с) twitter.com

Напомним, что программа LRHW осуществляется при головной роли корпорации Lockheed Martin, ведущей работы совместно с Управлением гиперзвуковых проектов армии США (Army Hypersonic Project Office; входит в состав Управления ускоренного развития и критических технологий армии США - Army Rapid Capabilities and Critical Technologies Office), Сандийскими национальными лабораториями (Sandia National Laboratory) министерства энергетики США и при участии Агентства США по противоракетной обороне и компаний Dynetics Technical Solutions (DTS), Integration Innovation Inc. (i3), Verity Integrated Systems, Martinez & Turek и Penta Research.

LRHW представляет собой универсальную твердотопливную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования AUR (All-Up-Round), оснащенную универсальной управляемой маневренной гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) в исполнении Block 1. Сандийские национальные лаборатории изначально разрабатывали оба главных компонента системы LRHW - C-HGB и AUR, но сейчас головная роль в НИОКР передана Lockheed Martin. Гиперзвуковая боеголовка C-HGB в целом разрабатывается для оснащения систем вооружения трех видов американских вооруженных сил (армии, ВВС и ВМС). Ракета AUR также будет использоваться ВМС США.

Ракета AUR имеет диаметр корпуса 34,5 дюйма (887 мм). Запуск ракеты будет осуществляться из транспортно-пускового контейнера длиной около 10 м с наземной двухконтейнерной буксируемой подвижной пусковой установки c тягачом Oshkosh M983A4 (8х8). Полуприцеп пусковой установки является модифицированным полуприцепом М870 пусковой установки ЗРС Patriot. Ракетная система будет использовать для управления огнем стандартную американскую систему управления огнем ракетных войск и артиллерии AFATDS в исполнении 7.0. Батарея системы LRHW будет включать четыре двухконтейнерные пусковые установки и одну машину управления огнем.

Предположительно, гирезвуковая боевая часть C-HGB основана на разработанной Сандийскими национальными лабораториями в интересах армии США экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW), летные испытания которой проводились в 2011 и 2012 годах и достигавшей скорости 8М. Для C-HGB официально пока что заявляется скорость "более 5М". Ракета AUR, также, возможна, основа на ракете-ускорителе, использовавшейся для пусков AHW.

Дальность LRHW официально не раскрывается, но дальность AHW заявлялась в 3700 морских миль (6800 км), наиболее реалистичными являются оценки дальности LRHW до 3000-4000 км.

В августе 2019 года армия США выдала контракты Lockheed Martin на сумму 347 млн долл на разработку и создание опытного образца LRHW, и компании Dynetics Technical Solutions (DTS) на сумму 352 млн. долл. на производство первого серийного комплекта универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой части C-HGB.

Иcпытания LRHW армия США планирует начать в 2021 году с испытательными пусками примерно раз в полгода. Уже в 2023 финансовом году предполагается начало развертывания первой батареи системы LRHW с ее постановкой на "опытно-боевое дежурство". В последующем серийные батареи системы LRHW должны сводиться в "дивизионы стратегического огневого поражения" (Strategic Fires Battalion) армии США.

Модель и изображение подвижной пусковой установки создаваемой в интересах армии США перспективной системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), во время демонстрации на мероприятии House Army Caucus Breakfast в Вашингтоне 27.02.2020 (с) twitter.com

Элементы перспективной наземной системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования армии США LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) (с) изображения из презентации армии США

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Страны
США
Продукция
AHW
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Oshkosh
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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