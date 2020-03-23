Министерство обороны США сообщило, что вечером 19 марта 2020 года с Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайских островах был произведен испытательный запуск ракеты с универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). Заявлено, что боевой блок C-HGB в ходе успешного испытания развил гиперзвуковую скорость и достиг заданной точки. Испытание было совместно осуществлено армией и ВМС США при участии Агентства по противоракетной обороне США, осуществлявшего мониторинг испытания.

Испытательный запуск ракеты (предположительно, STARS-4) с американской универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) в ходе второго летного испытания C-HGB. Кауаи (Гавайские острова), 19.03.2020 (с) министерство обороны США

Это второе летное испытание американского гиперзвукового планирующего блока C-HGB - первое (под обозначением FE-1) было произведено также с Тихоокеанского ракетного полигона 30 октября 2017 года.

Напомним, что универсальная управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая боевая часть Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) разрабатывается для оснащения систем вооружения трех видов американских вооруженных сил (армии, ВВС и ВМС) под эгидой Управления гиперзвуковых проектов армии США (Army Hypersonic Project Office; входит в состав Управления ускоренного развития и критических технологий армии США - Army Rapid Capabilities and Critical Technologies Office) Сандийскими национальными лабораториями (Sandia National Laboratory) министерства энергетики США. Гиперзвуковая боевая часть C-HGB основана на разработанной Сандийскими национальными лабораториями в интересах армии США экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW), летные испытания которой проводились двумя пусками в 2011 и 2014 годах и достигавшей скорости 8М. Для C-HGB официально пока что заявляется скорость "более 5М". Изготовление блоков C-HGB осуществляется компанией Dynetics Technical Solutions (DTS).

Запуски экспериментальной гиперзвуковой боевой части AHW осуществлялись специально разработанной Сандийскими национальными лабораториями твердотопливной ракетой-носителем STARS-4, и, видимо, данная ракета сейчас и использована для испытаний C-HGB. Трехступенчатая ракета STARS-4 использует в качестве двух первых ступеней соответствующие ступени старой американской баллистической ракеты подводных лодок Polaris-A3, а в качестве третьей ступени - специально разработанный твердотопливный ускоритель Orbus-1.

Гиперзвуковой блок C-HGB должен использоваться в качестве боевой части создаваемой в интересах армии США перспективной системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Эта система представляет собой универсальную твердотопливную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования AUR (All-Up-Round), оснащенную блоком C-HGB в исполнении Block 1. Сандийские национальные лаборатории изначально разрабатывали оба главных компонента системы LRHW - C-HGB и AUR, но сейчас головная роль в НИОКР по системе в целом передана Lockheed Martin.

В августе 2019 года армия США выдала контракты Lockheed Martin на сумму 347 млн долл на разработку и создание опытного образца LRHW, и компании DTS на сумму 352 млн. долл. на производство первого серийного комплекта универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой части C-HGB.

Иcпытания LRHW армия США планирует начать в 2021 году с испытательными пусками примерно раз в полгода. Уже в 2023 финансовом году предполагается начало развертывания первой батареи системы LRHW с ее постановкой на "опытно-боевое дежурство". В последующем серийные батареи системы LRHW должны сводиться в "дивизионы стратегического огневого поражения" (Strategic Fires Battalion) армии США.

ВМС США, в свою очередь, осуществляют программу разработки гиперзвуковой ракеты корабельного базирования Conventional Prompt Strike (CPS), представляющей, как можно судить, фактически корабельный вариант LRHW в той же комбинации C-HGB и AUR. Ракета CPS предполагается для применения с надводных кораблей и подводных лодок. Планируется достижение начальной оперативной способности CPS в 2028 финансовом году, когда эта ракета должна быть начата развертыванием на атомных многоцелевых подводных лодках типа Virginia серии Block V, оснащенных модулями вооружения Virginia Payload Module (VPM).

Видео испытания (с) ВМС США:

Полноразмерный макет [i]американской универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой части Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) во время демонстрации на мероприятии House Army Caucus Breakfast в Вашингтоне 27.02.2020 (с) twitter.com[/i]