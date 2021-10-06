Россия отправила малый ракетный корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" в Средиземное море

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия отправила малый корабль "Вышний Волочек", оснащенный ракетным комплексом "Калибр-НК", в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе планового перехода из Черного моря в дальнюю морскую зону экипаж корабля проведет боевые учения, в том числе по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищенном рейде, управлению кораблем в районах интенсивного судоходства.

В Средиземном море "Вышний Волочек" войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота и сменит в нем аналогичный корабль "Ингушетия", выполняющий специальные задачи с июля 2021 года.