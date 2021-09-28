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ТАСС

Отряд кораблей и подлодок ТОФ в ближайшее время выйдет в Аденский залив

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Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3
Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3.
Источник изображения: © Валентин Егоршин/ТАСС

Корабли готовятся форсировать Баб-эль-Мандебский пролив

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющий межфлотский переход с Балтики к местам постоянной дислокации, готовится форсировать Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы выйти из Красного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом "Гремящий" в ближайшее время выйдет из Красного моря в Аденский залив", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

23 сентября источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что корабли и подводные лодки ТОФ форсировали Суэцкий канал. По данным собеседника агентства, 24 сентября в центральной части Красного моря к отряду присоединилось спасательно-буксирное судно "Капитан Гурьев" Черноморского флота.

В составе отряда - подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" проекта 636.3 постройки "Адмиралтейских верфей". Они пришли в Средиземноморье в начале августа. Корвет и подводные лодки ТОФ являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК/ПЛ". Одним залпом они могут запустить до 20 ракет этого типа.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Гремящий
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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