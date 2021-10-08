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ТАСС

Отряд кораблей и подлодок ТОФ вышел в Индийский океан

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Спасательное судно "Капитан Гурьев"
Спасательное буксирное судно проекта 22870 "Капитан Гурьев".
Источник изображения: Минобороны РФ

Корвет и подлодки ТОФ сопровождает спасательно-буксирное судно "Капитан Гурьев"

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющий межфлотский переход с Балтики к местам постоянного базирования, вышел в Индийский океан. Об этом ТАСС сообщил в четверг на полях Севастопольского военно-морского салона источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом "Гремящий" после форсирования Баб-эль-Мандебского пролива и прохождения Аденского залива в настоящее время движется в Индийском океане", - уточнил он. Корвет и подлодки ТОФ сопровождает спасательно-буксирное судно "Капитан Гурьев" Черноморского флота.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Корвет "Гремящий" - головной корабль проекта 20385 - построен на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 30 июня 2017 года, передан ВМФ 29 декабря 2020 года. "Гремящий" вышел в межфлотский переход в августе в составе отряда кораблей во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота. Последний позднее вошел в состав Средиземноморской эскадры ВМФ России.

В составе отряда - подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" проекта 636.3 постройки "Адмиралтейских верфей" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). Они пришли в Средиземноморье в начале августа. Подлодка "Петропавловск-Камчатский" - первая в серии из шести субмарин проекта 636.3, предназначенных для ТОФ. Заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года, передана ВМФ 25 ноября 2019 года. Субмарина "Волхов" заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 26 декабря 2019 года, передана ВМФ 24 октября 2020 года.

Корвет и подводные лодки ТОФ являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК/ПЛ". Одним залпом они могут запустить до 20 ракет этого типа.

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Страны
Индия
Польша
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Гремящий
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20385
636.3
877 Палтус
Калибр КР
пр. 1155
СФ
ТОФ
ЧФ
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