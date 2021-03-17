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ТАСС

Две подлодки и корвет отправятся на ТОФ через Средиземное море и Суэцкий канал

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Подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" во время Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ на Кронштадтском рейде
Подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" во время Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ на Кронштадтском рейде.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

По данным источника, группа кораблей и подводных лодок пойдет с Балтики в пункты постоянной дислокации на Дальнем Востоке ориентировочно в мае

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Две подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", а также корвет проекта 20385 "Гремящий", построенные петербургскими корабелами для Тихоокеанского флота (ТОФ), отправятся на Дальний Восток через Средиземное море и Суэцкий канал. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Из нескольких возможных маршрутов межфлотского перехода субмарин и корвета пока предпочтение отдается средиземноморскому", - сказал он.

По его данным, группа кораблей и подводных лодок ТОФ пойдет с Балтики в пункты постоянной дислокации на Дальнем Востоке ориентировочно в мае. Ее будут сопровождать суда обеспечения - буксиры и танкер.

Он напомнил, что вьетнамские субмарины, построенные на "Адмиралтейских верфях" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), доставлялись в Камрань голландскими лихтерами (самоходными плавучими доками) по две на каждом. Они следовали вокруг Африки. С ТОФ в Центр судоремонта "Звездочка" также лихтером, но по Северному морскому пути, были доставлены в свое время в ремонт две многоцелевые атомные подводные лодки "Братск" и "Самара".

Подлодки и корвет для ТОФ

Подлодки проекта 636.3 разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". Контракт на постройку шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года. Первые две субмарины - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - были заложены на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года.

"Петропавловск-Камчатский" спустили на воду 28 марта 2019 года. После прохождения испытаний 25 ноября 2019 года субмарина была принята в состав ВМФ России. "Волхов" спущен на воду 26 декабря 2019 года, передан флоту 24 октября 2020 года.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили серии подводных лодок проектов 636 и 636М для ВМС Китая, серию из шести подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота, шесть подлодок проекта 636.1 для ВМС Вьетнама и четыре подлодки проекта 636.1 для ВМС Алжира. Российские подлодки являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ", зарубежные несут ракетный комплекс Club-S.

Корвет "Гремящий" проекта 20385 построен на "Северной верфи", передан заказчику 29 декабря 2020 года. Он - предшественник корветов проекта 20380, которые вооружены противокорабельными ракетами "Уран". "Гремящий" является носителем крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", а в перспективе получит гиперзвуковой "Циркон".

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Вьетнам
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Нидерланды
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Продукция
3М-54
Club-N
Club-S
Гремящий
К-391 Братск
П-800 Оникс
С-75
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20385
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