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ЦАМТО

Сергей Авакянц в интервью "Красной звезде" сообщил об основных направлениях перевооружения ТОФ

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Сергей Авакянц. источник flot.com.

ЦАМТО, 20 мая. На вопросы "Красной звезды в преддверии очередной даты со дня образования ТОФ (21 мая моряки-тихоокеанцы отметят свой праздник) ответил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Ниже приведен фрагмент интервью С.Авакянца "Красной звезде", где речь идет о перевооружении Тихоокеанского флота.

"В 2020 году мы планируем принять в состав Тихоокеанского флота корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", который станет уже третьим кораблем такого проекта на флоте. Экипаж прибыл в Комсомольск-на-Амуре и после обязательного карантина начнет прием корвета от промышленности. Корабль практически готов и находится у достроечного пирса Амурского судостроительного завода.

В боевой состав флота также войдет корвет нового проекта "Гремящий". На вооружении у него не только современный комплекс противовоздушной обороны "Редут", но и крылатые ракеты "Калибр-НК", противолодочный комплекс "Пакет".

Во второй половине года должны начаться швартовные, а затем ходовые испытания отремонтированного и модернизированного фрегата "Маршал Шапошников". Важно, что теперь он сочетает в себе возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет. Я регулярно посещаю корабль на "Дальзаводе", где проводятся работы, и могу заверить, что их график полностью соблюдается.

Военно-морской флаг в текущем году будет поднят на современном морском тральщике "Яков Баляев", который также пополнит ТОФ. Это пятый по счету в ВМФ базовый тральщик проекта 12700 "Александрит" и первый тральщик этого проекта, который будет нести службу на Тихом океане. Он относится к новому поколению кораблей противоминной обороны, поскольку имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика и расширенные функциональные возможности.

Продолжается строительство для нужд флота шести больших дизельных подводных лодок проекта 636.3. В состав их вооружения входят, в том числе, крылатые ракеты семейства "Калибр". Дизельная ПЛ из этой серии "Петропавловск-Камчатский" также до конца года прибудет на Дальний Восток.

На петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи", которое ведет строительство лодок этой серии, уже начались швартовные испытания на второй дизель-электрической подводной лодке, предназначенной для ТОФ, – "Волхов". Эти субмарины значительно усилят подводную составляющую Приморской флотилии разнородных сил, ведь насколько эффективно способны действовать такие корабли, показал опыт их эксплуатации в составе Черноморского флота.

Таким образом, в ближайшие месяцы Тихоокеанский флот получит на вооружение сразу три корабля-носителя ракетного комплекса "Калибр". Всего же мы рассчитываем принять в эксплуатацию порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения. В частности, планируем получить второй противодиверсионный катер "Раптор", крупный морской буксир "Андрей Степанов", который завершает испытания на Черноморском флоте. Освоим два новейших аварийно-спасательных катера проекта 23040, построенных специально для Тихоокеанского флота. В ближайшее время их экипажи вылетят на завод-изготовитель – ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" для приемки катеров и их доставки к месту базирования.

На флот придет еще один современный плавучий кран, несколько судов обеспечения.

На Амурском судостроительном заводе в различной степени готовности находятся три малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт" – "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск". Они также являются носителями комплекса крылатых ракет "Калибр-НК". Еще один такой корабль, МРК "Павловск", будет заложен в Комсомольске-на-Амуре летом. Строительство этих кораблей ведется в рамках контракта, заключенного Министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота.

Там же, на базе АСЗ, ведется строительство еще одного корвета проекта 22380 – "Резкий". В нынешнем году он будет выведен из дока для достройки на плаву с планируемой передачей флоту в 2021 году.

Представители флота часто посещают Комсомольск-на-Амуре, лично общаются с руководством базового для ТОФ судостроительного предприятия, и мы владеем полной информацией о текущем состоянии дел на наших военных заказах.

Продолжаются модернизация и перевооружение атомных ракетных крейсеров проекта 949А. Эти обновленные корабли в ближайшие годы, наряду с субмаринами новых проектов, усилят подводные силы Тихоокеанского флота. Ход модернизации также контролируется флотом.

Обновляется и модернизируется морская авиация. Не так давно наши летчики получили прошедший плановый ремонт дальний противолодочный самолет Ту-142М3, ведутся работы еще на нескольких машинах.

Обкатаны в ходе учений новые бронетранспортеры БТР-82А двух бригад морской пехоты флота, успешно эксплуатируются танки Т-80БВ, которые в текущем году провели первые боевые стрельбы на полигоне Бамбурово.

Проводится большая работа по совершенствованию инфраструктуры пунктов базирования сил. Мы не стоим на месте и делаем все возможное для того, чтобы флот на Тихом океане усиливался и количественно, и главное, качественно".

Полностью интервью С.Авакянца опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".

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Продукция
3М-54
Club-N
БТР-82
БТР-82А
Гремящий
С-75
Т-80
Ту-142
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
Проекты
03160 Раптор
2020-й год
20380 Корвет-1
22800 МРК
636.3
877 Палтус
949А Антей
Военные учения
Калибр КР
пр. 1155
пр. 12700
ТОФ
ЧФ
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