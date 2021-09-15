Россия показала видео применения нового ударного БПЛА «Форпост-Р»

В Сеть выложили видео сброса корректируемых малогабаритных бомб КАБ-20С с беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». БПЛА использовали на совместных стратегических учениях Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».

Видео демонстрирует работу тактического беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» в ударном варианте. БПЛА с бортовым номером «007» сбрасывает малогабаритные боеприпасы: скорее всего, корректируемые бомбы КАБ-20С, разработанные московским ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д. И. Менделеева».

Их создали в рамках научно-исследовательской работы «Баллистика-2». Видео не позволяет сказать, поразили ли бомбы учебные цели.

Сброс корректируемых малогабаритных бомб КАБ-20С с беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» / ©МО РФ

Сам «Форпост-Р» производят на «Уральском заводе гражданской авиации» (УЗГА). Это «русифицированная» локализованная версия БПЛА «Форпост», представляющего собой лицензионную копию израильского беспилотника Searcher MkII. В 2019-м российское Минобороны выдало УЗГА трехлетнее соглашение на поставку десяти беспилотных аппаратов «Форпост-Р».

БПЛА оснастили российским двигателем АПД-85. Полезная нагрузка составляет до 120 килограммов. Кроме бомб, он может нести противотанковые ракеты.

В последнее время Россия весьма активно (и не без успехов) работает в сфере ударных БПЛА. Усилия в этом направлении предпринимали и раньше, однако результаты были неоднозначными.

Главной новинкой стал БПЛА «Орион», который уже прошел испытания в Сирии. Он не только проводил разведку, но и наносил удары по земле. А недавно стало известно, что благодаря спутниковой связи можно повысить радиус действия «Ориона-Э»: сейчас радиоканал позволяет применять его на дистанции до 250 километров.

«Орион» в ударном варианте Источник изображения: Минобороны

«Орион» и «Форпост-Р» — лишь первый этап на этом пути. Сейчас Россия реализует более дорогие и технические сложные проекты, которые могут вывести ее в число лидеров в разработке ударных беспилотников.

Компания «Кронштадт», например, работает над созданием крупного БПЛА «Гром», способного управлять ударными беспилотниками «Молния», запускаемыми с другого носителя.

Сам «Гром» тоже способен нести оружие: его можно будет разместить на четырех точках подвески. Общая масса полезной нагрузки составит 1,3 тонны (по другим данным, две тонны). Скорость полета БПЛА достигнет 1000 километров в час при дальности 800 километров. Практический потолок летательного аппарата — 12 тысяч метров.

«‎Гром» Источник изображения: Кронштадт‌‎

Предполагается, что «Гром» будет действовать вместе с пилотируемыми боевыми самолетами ВКС и обезопасит жизнь летчиков.