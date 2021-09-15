Войти
Naked Science

Россия показала видео применения нового ударного БПЛА «Форпост-Р»

545
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

В Сеть выложили видео сброса корректируемых малогабаритных бомб КАБ-20С с беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». БПЛА использовали на совместных стратегических учениях Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».

Видео демонстрирует работу тактического беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» в ударном варианте. БПЛА с бортовым номером «007» сбрасывает малогабаритные боеприпасы: скорее всего, корректируемые бомбы КАБ-20С, разработанные московским ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д. И. Менделеева».

Их создали в рамках научно-исследовательской работы «Баллистика-2». Видео не позволяет сказать, поразили ли бомбы учебные цели.

Сброс корректируемых малогабаритных бомб КАБ-20С с беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» / ©МО РФ

Сам «Форпост-Р» производят на «Уральском заводе гражданской авиации» (УЗГА). Это «русифицированная» локализованная версия БПЛА «Форпост», представляющего собой лицензионную копию израильского беспилотника Searcher MkII. В 2019-м российское Минобороны выдало УЗГА трехлетнее соглашение на поставку десяти беспилотных аппаратов «Форпост-Р».

БПЛА оснастили российским двигателем АПД-85. Полезная нагрузка составляет до 120 килограммов. Кроме бомб, он может нести противотанковые ракеты.

В последнее время Россия весьма активно (и не без успехов) работает в сфере ударных БПЛА. Усилия в этом направлении предпринимали и раньше, однако результаты были неоднозначными.

Главной новинкой стал БПЛА «Орион», который уже прошел испытания в Сирии. Он не только проводил разведку, но и наносил удары по земле. А недавно стало известно, что благодаря спутниковой связи можно повысить радиус действия «Ориона-Э»: сейчас радиоканал позволяет применять его на дистанции до 250 километров.

«Орион» в ударном варианте

Источник изображения: Минобороны

«Орион» и «Форпост-Р» — лишь первый этап на этом пути. Сейчас Россия реализует более дорогие и технические сложные проекты, которые могут вывести ее в число лидеров в разработке ударных беспилотников.

Компания «Кронштадт», например, работает над созданием крупного БПЛА «Гром», способного управлять ударными беспилотниками «Молния», запускаемыми с другого носителя.

Сам «Гром» тоже способен нести оружие: его можно будет разместить на четырех точках подвески. Общая масса полезной нагрузки составит 1,3 тонны (по другим данным, две тонны). Скорость полета БПЛА достигнет 1000 километров в час при дальности 800 километров. Практический потолок летательного аппарата — 12 тысяч метров.

«‎Гром»

Источник изображения: Кронштадт‌‎

Предполагается, что «Гром» будет действовать вместе с пилотируемыми боевыми самолетами ВКС и обезопасит жизнь летчиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
Searcher 2
Орион БПЛА
Форпост БЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
21.12.2020
Чжунго цзюньван (Китай): российская армия подводит итоги формирования подразделений беспилотников
22.04.2020
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
09.06.2018
Война дронов выходит на новый этап
27.12.2017
Министерство обороны России начало закупку самолетов Diamond DA42Т в качестве учебных
20.03.2017
Израильский «Форпост» станет русским
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:02
  • 33
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 14:01
  • 27
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 13:56
  • 3
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 13:18
  • 271
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 11:33
  • 31
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 09:34
  • 60
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:52
  • 16
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год
  • 14.09 13:21
  • 1
До Каспия 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов
  • 14.09 13:17
  • 1
Hürriyet (Турция): в Идлибе трое мучеников... Нападения — дело рук «таинственной организации»?