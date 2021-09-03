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Naked Science

Россия увеличит радиус применения БПЛА «Орион-Э»

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Источник изображения: naked-science.ru

Благодаря спутниковой связи специалисты повысят радиус применения беспилотного аппарата «Орион-Э». Сейчас радиоканал позволяет использовать его на дистанции до 250 километров.

Россия наращивает возможности нового БПЛА «Орион-Э». Оснащение аппарата спутниковой связью позволит существенно повысить радиус его применения.

«Орион-Э» со спутниковым терминалом представили на военно-техническом форуме «Армия-2021». По словам гендиректора АО «Кронштадт» (разработчик БПЛА) Сергея Богатикова, благодаря новой системе данные с аппарата можно будет получать в любой точке Земли.

Сейчас радиоканал позволяет управлять БПЛА «Орион-Э» на дальности до 250 километров. По официальным данным, беспилотник предлагают на экспорт как разведывательный аппарат. В то же время российские Вооруженные силы получают его в комплектации опционально ударного.

«Орион» в ударном варианте

Источник изображения: Минобороны

«Орион» уже испытали в боевых условиях. Еще в феврале были представлены кадры использования БПЛА на территории Сирии. Он выполнял как разведывательные, так и ударные задачи. По словам военных, системы «Ориона» позволили применять оружие с высочайшей точностью (это, впрочем, нельзя назвать особенностью лишь российского БПЛА).

Применение БПЛА «Орион»

Источник изображения: bmpd

Беспилотник «Орион» совершил первый полет в 2016-м. Он имеет среднюю массу и большую продолжительность полета. Крейсерская скорость составляет 120 километров в час (по другим данным, 200 километров в час). Масса полезной нагрузки — 200-250 килограммов. В состав вооружения входят, в частности, корректируемые авиационные бомбы КАБ-20 и КАБ-50, управляемая планирующая авиабомба УПАБ-50 и авиационная управляемая ракета Х-50. Есть возможность применять свободнопадающие бомбы.

Для России «Орион» — один из первых реальных шагов в вопросе создания современных ударных беспилотников. Куда более амбициозный проект компании «Кронштадт» — скоростной беспилотный комплекс «Гром». Он сможет не только атаковать цели собственным вооружением, но и координировать действия роя из ударных дронов «Молния». Запускать их сможет другой авиационный носитель. Вероятно, его роль сыграет новый истребитель пятого поколения Су-57.

Макет «‎Грома»

Источник изображения: Кронштадт‌‎

Взлетная масса «Грома» составит семь тонн. Масса полезной нагрузки — от 1,3 до двух тонн. Крейсерская скорость аппарата — 800 километров в час. Дальность — 800 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Орион БПЛА
ПАК ФА
Х-50
Компании
Кронштадт
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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