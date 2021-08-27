Озвучены сроки поставки нового ударного БПЛА «Сириус» российской армии

Вооруженные силы получат новый БПЛА «Сириус», ставший развитием «Ориона», в 2023 году. Среди отличительных особенностей новинки — большая полезная нагрузка.

Под влиянием других стран Россия активнее вооружается ударными беспилотниками. Как сообщил на форуме «Армия-2021» заместитель министра обороны Алексей Криворучко, в скором будущем войска получат БПЛА нового типа, известный как «Иноходец-РУ» или «Сириус». «Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года», — приводит его слова ТАСС.

Соглашение о поставке российское Минобороны и компания «Кронштадт» подписали на форуме. «Иноходец-РУ» стал развитием проекта ударных БПЛА «Иноходец», который также знают под обозначением «Орион».

Новый аппарат получит два двигателя. По сравнению с «Орионом» он будет иметь большую взлетную массу и сможет нести больше полезной нагрузки.

«Орион» — знаковый проект для российского ОПК. Этот средневысотный БПЛА большой продолжительности полета стал первый «полноценным» ударным беспилотником, поставленным Вооруженным силам России.

Он может нести 200 килограммов полезной нагрузки. Продолжительность полета «Ориона» при использовании стандартной нагрузки составляет 24 часа. Аппарат способен развивать скорость до 200 километров в час. Высота полета — до 7500 метров.

Важно отметить, что этот БПЛА уже использовали в бою: кадры его применения на территории Сирии показали в феврале этого года. Аппарат выполнял как разведывательные, так и ударные миссии.

«Орион» в ударном варианте Источник изображения: Минобороны

Кроме того, в этом году российские специалисты достигли прогресса по другой программе. Как сообщалось, новый БПЛА «Альтиус» впервые испытали нанесением бомбового удара. Тесты провели на одном из военных полигонов. Аппарат оснащен универсальным комплексом вооружения, который использует «Орион». «Альтиус» может применять, в частности, корректируемые авиабомбы и управляемые ракеты.

БПЛА «Альтиус» Источник изображения: Минобороны России

Настоящий прорыв, если он случится, связан не с этими аппаратами, а с новым БПЛА «Охотник». Это один из самых больших беспилотных летательных аппаратов в мире. Он построен с применением технологии стелс и может, по некоторым данным, поднимать боевую нагрузку массой около трех тонн (в ряде источников указывают даже восемь тонн полезной нагрузки).

Пока, впрочем, проект далек от серийной реализации: на сегодня построили только один «Охотник». В феврале стало известно, что Россия создает еще три таких БПЛА, причем третий и четвертый будут фактически соответствовать серийной версии.