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ТАСС

Разработчик заявил, что спутниковая связь увеличит радиус применения БПЛА "Орион-Э"

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«Орион-Э»
«Орион-Э».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Сейчас беспилотником можно управляться по радиоканалу на дальности 250 км, рассказал гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Радиус применения беспилотного аппарата "Орион-Э" будет значительно увеличен после оснащения спутниковой связью. Об этом сообщил ТАСС гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Ранее аппарат "Орион-Э" со спутниковым терминалом был представлен на VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Это позволяет значительно расширить его диапазон применения и получать информацию с этого аппарата в любой точке мира по необходимости", - отметил Богатиков.

По словам гендиректора компании, спутниковый терминал помогает передавать данные и управлять беспилотником.

Сейчас беспилотник "Орион-Э" может управляться по радиоканалу на дальности 250 км. По данным "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию Ростех), беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В то же время в российские вооруженные силы комплекс поступает в ударном варианте.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников, от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.

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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
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Кронштадт
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